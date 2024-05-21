輸出2台平板去伊朗 技嘉子公司女經理判刑1年

技嘉集團旗下的技宸股份公司業務經理劉翠雅，2018年未向經濟部國貿局申請輸出許可證，就將2台被列為戰略性高科技物品的平板，輾轉經香港運送至伊朗，被控違反貿易法，二審高等法院認為一審量刑過輕，改判1年徒刑、緩刑3年。（資料照）

2024/05/21 14:42

〔記者張文川／台北報導〕技嘉集團旗下的技宸股份公司業務經理劉翠雅，2018年未向經濟部國貿局申請輸出許可證，就將2台被列為戰略性高科技物品的平板，輾轉經香港運送至伊朗，被控違反貿易法，劉女認罪，一審台北地院依貿易法之「非法輸往管制地區罪」將她判刑8月、緩刑2年，二審高等法院認為一審量刑過輕，改判1年徒刑、緩刑3年。

緩刑條件也有改判，一審命劉女支付公庫10萬元，二審改判支付20萬元，並接受3場法治教育課程。全案仍可上訴。

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判決指出，2018年12月技宸未獲國貿局的輸出許可證，2度透過技嘉集團船務部門，將2台平板電腦運往伊朗，但因未取得輸出許可而2度被退回，劉女遂透過香港物流人士，經香港轉運至伊朗。

檢調比對劉女與伊朗客戶端及香港物流端間成立的3方聯繫的群組對話，認定劉女明知國貿局已提醒平板電腦已被列為「輸往北韓及伊朗敏感貨品清單」，仍試圖違法繞道香港輸往伊朗。

貿易法第27條規定，未經許可輸出入戰略性高科技貨品至管制地區，可處5年以下徒刑或併科300萬以下罰金。一審考量劉女已認罪，量刑8月、緩刑2年，檢方認為不宜緩刑而上訴。

高院二審今認為，劉女為了規避我國禁令，藉由香港中轉輸往伊朗，漠視貿易法對戰略性高科技貨品的管制，心存僥倖，以迂迴方式故意規避管制禁令，而伊朗極力擴武，對國際和平及人權保護有重大威脅，民主陣線國家大多制裁伊朗，管制戰略性高科技貨品輸往伊朗，劉女此舉對台灣國際形象，傷害非輕，自應責罰相當。

合議庭考量劉女違法輸出的貨品僅有2台平板電腦，沒有前科，始終坦認犯行，仍予緩刑，量處1年徒刑、緩刑3年，並提高保安處分條件，以達刑罰矯正效果。

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