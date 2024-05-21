逢甲商圈「薄荷牙膏」人行道遭路霸 中警清道專案告發141件

逢甲商圈近期新設標線型人行道遭違停，警方取締告發。（警方提供）

2024/05/21 11:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市逢甲商圈近期新設標線型人行道，網友喜稱如「薄荷牙膏」在夏日般的清涼，讓行人安心逛街也創意十足，卻有民眾心存僥倖違規停車或擺放物品占用，轄區警方為此每週均編排警力，與環保局清潔隊共同執行清除路霸、取締違停，經統計，4月迄今已取締141件該類違規，還路於民。

第六分局今天表示，為確保用路人安全，依警察局規劃執行「占用標線型人行道執法專案勤務」，每週均編排警力與環保局清潔隊共同執行「清除道路障礙專案」，針對違規占用道路情事加強勸導、取締，並會同清潔隊人員清除違規占用物品，另該專案執行地點不局限在逢甲商圈，台灣大道、環中路、文心路等重點道路，也會針對轄內民眾易檢舉路段加強稽查。

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而轄內環中路段有車行業者將待售車輛違規停放於人行道占用，警方已前往向業者加強宣導、約制勿違規占用，提醒違者將依道交條例規定，汽車所有人、汽車買賣業或汽車修理業，在道路上停放待售或承修之車輛者，處2400元以上、4800元以下罰鍰開罰，警方表示將持續前往加強稽查，以確保人行道暢通。

第六分局表示，除持續針對標線型及實體人行道違規停車、臨時停車加強取締外，也將針對招牌、旗子、盆栽、紙箱、攤架等移動式障礙物占用道路等情事加強稽查，依道交條例規定，在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，處行為人或其雇主1200元以上2400元以下罰鍰，如查實將依開罰，提升行人用路環境。

台中市第六分局近日會同清潔隊執行清道專案。（警方提供）

警方也向車行業者宣導，勿將待售車輛違規停放於人行道占用。（警方提供）

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