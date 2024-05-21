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交通違規拿令旗傷警判罪 具歷史意義歸還神明

陳男佔用車道被取締，竟涉嫌拿3支令旗，朝警員揮舞成傷，被橋頭地院判罪，令旗則歸還神明。（記者鮑建信攝）

陳男佔用車道被取締，竟涉嫌拿3支令旗，朝警員揮舞成傷，被橋頭地院判罪，令旗則歸還神明。（記者鮑建信攝）

2024/05/21 07:02

〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓工人涉嫌佔用車道，警方抵達處理，嗆他不敢開槍，還取出3支神明令旗驅趕傷人後，要求法院不要扣押具有歷史意義的令旗，被橋頭地院依妨害公務罪，判處拘役45天，得易科罰金，令旗則歸還寺廟。

判決書指出，2023年11月22日下午4點多，陳男把轎車停在高雄市美濃區復興街馬路中間佔用車道，曾姓警員接獲民眾報案抵達現場處理，示意他下車，陳竟涉嫌大聲說：「有種你開槍啊」、「叫你開槍你不敢開」等語。

陳男隨後自後車廂取出3支令旗，涉嫌朝曾員揮舞時，打傷他臉部，並把他身上配帶密錄器揮擊在地，被依妨害公務罪嫌，移送橋頭地檢署偵查、起訴，至於告訴乃論的傷害罪，則未提出告訴。

陳男辯稱，當時車輛沒有油，所以停在路中間，看到警方所以情緒比較激動，不小心拿令旗打到他。又說，扣案令旗3支為公廟所有，他只是保管而已，具有歷史意義，希望不要沒收。

承辦法官據曾員證詞和勘驗密錄器內容，認定陳男觸犯妨害公務罪，判處拘役45天，如易科罰金，以1000元折算1日，並認為令旗並非他所有，也不是違禁物，不予宣告沒收，仍可上訴。

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