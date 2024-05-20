新店溪浮屍雙腳遭行李束帶捆綁 警一度懷疑死因不單純

新北市秀朗橋與福和橋間的新店溪河畔，前天被民眾發現一具浮屍，雙腳遭到行李束帶捆綁，警方到場採證。（記者陸運鋒翻攝）

2024/05/20 13:52

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市秀朗橋及福和橋之間的新店溪，前（18）日有民眾在釣魚時，發現一具浮屍在水面上載浮載沉，嚇得趕緊報案，警消趕抵將浮屍打撈上岸，發現雙腿被行李箱束帶綑綁，警方一度懷疑死因不單純，經比對指紋確認死者為63歲鍾姓男子，因身上並沒有外傷，初步已排除有他殺之嫌。

新北市警永和分局調查，18日下午4時許獲報，有釣客在永和秀朗橋、福和橋間的新店溪，發現一具男性浮屍，警消趕抵現場將其打撈上岸後，發現死者雙腳腳踝遭行李束帶捆綁，但並沒有發現外傷，起初懷疑案情不單純，不排除有外力介入的可能。

請繼續往下閱讀...

據查，鑑識人員採集死者指紋後，送往鑑識中心緊急比對，得知死者為住在中和區的63歲鍾姓男子，隨即通知鍾男胞姊前來製作筆錄；據悉，鍾男與友人合夥投資果乾生意，沒有債務糾紛，而鍾男胞姊表示曾在家中看過此行李束帶，但未發現遺書。

據知，檢警昨天相驗鍾男遺體後，確認死因為溺水引起物理性窒息，研判鍾男生前落水，由於身上並無外傷，也沒有外力介入，不排除有輕生可能，鍾男家屬對其死因亦無意見。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法