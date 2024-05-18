已逝視障女三度遭寄宿男性侵 妹代亡姐提告給教訓

示意圖。

2024/05/18 13:04

〔記者黃明堂／台東報導〕台東一名男子無依無靠，被親戚好心收留，卻恩將仇報。親戚家一名女子視力障礙不易反抗，三度趁她入睡或洗澡時性侵得逞。受害女羞憤，曾向妹妹說「不給他教訓不甘心」！受害女因其它原因死亡，妹妹代姐提告，台東地方法院依強制性交罪將這名忘恩負義的男子判刑7年7月。

判決書指出，加害及被害者為同村落之人，男因無自身住處，被女方父親好心收容，但他竟基於強制性交之各別犯意，分別對視障女子三度性侵得逞，後因她過世，由妹妹代姐提告，要該男受到法律制裁。

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在某日，男趁她在房間內睡覺之際，進入該房間，以手壓制她雙手，強行脫掉褲子強制性交，女掙扎呼救，妹妹聽聞她的喊叫聲，到房間查看，發現他的犯行，另某日，他又以同樣方式強制性交正在睡覺的視障女。

這對姐妹到外縣市工作，某日，視障女在租屋處浴室內洗澡，該男認有機可趁，不顧她反對，在浴室內強制性交行得逞。

由於受害者過世，妹妹謹記姐姐生前所言「如果不給被告一個教訓，她不甘心」，因此代姐對該男提告，並以親身所見供述。妹於警詢中證稱她有罵犯嫌「你怎麼可以跑進我姐姐的房間？怎麼可以對我姐姐做那件事情，還脫她褲子」；至於在外地租處的浴室，她在外面等，不知道他跑進去，後來姐姐叫她，她才看到男的正在性侵姐姐。

男子在法官審理時辯稱，他是喝酒醉才會一再做這樣的事情，他的律師辯護說，他是因酒醉犯下本案重大罪刑，但平時非常疼愛、照顧受害女子，供其生活費及租金，對她極為愛護，在她失明之後，更對她照顧有加，今後會痛改前非，盼酌減其刑。但法官認為，男利用其與女同住之機會，實行強制性交犯行，嚴重侵害她的性自主權及身心健康，犯罪手法及所生之損害均非輕微，且她生前有向妹妹表達如果不給被告一個教訓，她不甘心，顯見他並未獲得被害人之諒解，判刑7年7月。

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