5歲女童趁家人午睡上街蹓躂 土城甜美女警送她回家

不同於甜美的外表，女警劉玟伶從小就嚮往陽剛的警職。（記者徐聖倫翻攝）

2024/05/16 16:00

〔記者徐聖倫／新北報導〕1名5歲小女孩，昨天中午獨自走在新北市土城區中央路，因為旁邊沒有大人陪伴，土城警分局土城派出所員警劉玟伶獲報找到女童後，將其帶回所內，連忙調閱監視器，找到其住處並聯繫她的父親，警方才發現，原來女童趁家人午睡，竟自己打開家門跑到街上蹓躂，女童父趕來派出所才放下心中大石，更感謝人美心更美的劉玟伶。

據悉，女警劉玟伶昨天中午在路邊找到小妹妹時，里長已在街邊照看，劉員發揮女警特有的親切感，讓女童放下戒心跟她一同回派出所，她耐心陪著小妹妹，並同步調閱監視器，尋找女童行經路線，最後順利找到女童住處並通知家人，當女童父趕抵派出所時，小妹妹正笑著與劉員玩，女童父稱讚劉員對小孩子真是有一套。

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24歲的劉玟伶是警專39期畢業生，在陽剛的警界，長相甜美的她是很顯眼的存在，而她有一顆與外表極為不符的堅毅內心。她說，從警是她小學畢業後就立下的目標，也讓她警校畢業後，不選擇故鄉苗栗，而是來到全台最「硬」的新北市服務。

劉玟伶說，女警的好處是面對孩子或弱勢群體時，相較男警能夠顯得更為親切，讓需要幫助的對象能夠少一分戒心，希望能夠在職場上發揮這樣的優勢，來維護民眾利益與轄區治安。

土城警分局也呼籲，家中若有年幼孩童，可教導孩童走失時至附近派出所或便利商店請求協助；民眾如發現疑似走失兒童，也請立即撥打110通知警方，一同協助孩童返家。

女警劉玟伶發揮特有的親切感，讓孩子放下戒心。（記者徐聖倫翻攝）

平日褪去制服換上便服的女警劉玟伶，看起來就像甜美的女大生。（記者徐聖倫翻攝）

女警劉玟伶長相甜美，在陽剛的警界頗為顯眼。（記者徐聖倫翻攝）

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