狠母悶死兒女前2證人曾探視 今解剖釐清是否遭餵毒

蘇女在汽車旅館殺害兒女，昨天被警方依殺人罪嫌移送地檢署複訊。（資料照）

2024/05/16 12:46

〔記者陸運鋒／新北報導〕單親媽蘇姓女子前天在新北市中和區某汽車旅館，將6歲及9歲兒女用枕頭活活悶死，由於蘇女入住期間，蘇的徐姓閨蜜及其何姓前夫曾出入過房內，事發後又在房內發現毒品，檢警昨將他們以證人身份傳訊說明，將在今天下午解剖姊弟遺體，釐清生前是否遭餵毒。

檢警調查，蘇女疑因照顧生病的家人，加上長期失業，經濟及生活壓力過大等因素，動起殺害兒女再輕生的念頭，於是在母親節（12日）帶著一家三口的簡單衣物及家當入住汽車旅館，13日請有毒品前科的徐姓閨密送餅乾及零食前來，而徐女及其何姓前夫當晚9時許到場，閒聊1小時左右後離去，徐女14日下午1時許再前往探訪時，赫然發現蘇女已將兒女殺害。

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據查，蘇女行凶前曾拍下兒女熟睡的樣貌，上傳至個人臉書當成封面照，之後開始飲酒及吸毒，她先用枕頭將9歲大的女兒悶死，但女兒不斷掙扎，因此在她手臂留下抓痕，等到女兒死後才鬆手，大約1小時左右，再以同樣手法將兒子悶死。

據了解，由於蘇女房內搜出毒品K他命捲菸1支及殘渣，徐、何13日晚間曾進入探視蘇女，且事發當天徐女又是發現人，昨以證人身份傳訊2人至地檢署說明，包括2人與蘇女接觸的過程、當時房內的環境、擺設、小朋友當時的狀況，以及是否知情毒品來源等等，訊問後請回。

檢方昨會同法醫相驗姊弟遺體後，初步研判均為窒息死亡，並安排今天下午2時解剖，進一步釐清姊弟生前是否遭下藥或餵毒的可能。

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蘇女的徐姓閨蜜曾經進入過蘇女房內，又再隔天發現命案，被檢警以證人傳訊。（圖由民眾提供）

徐姓閨蜜的何姓前夫，曾經進入過蘇女房內，被檢方以證人傳訊。（圖由民眾提供）

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