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即將卸任法務部長 蔡清祥自爆金髮美女糗事

法務部長蔡清祥卸任前與媒體茶敘，分享從事公職42年的心路歷程及趣聞。（記者吳昇儒攝）

法務部長蔡清祥卸任前與媒體茶敘，分享從事公職42年的心路歷程及趣聞。（記者吳昇儒攝）

2024/05/15 20:32

〔記者吳昇儒／台北報導〕服務公職42年的法務部長蔡清祥即將卸任，今日與媒體進行最後一次茶敘時感性地說，他最喜歡的工作是基層檢察官，因為檢察官是維護社會、國家的公平正義，還開心地跟媒體分享自己在美國時，跟一名金髮美女發生的糗事。

蔡清祥擔任法務部長5年10月，是史上任期最長的法務部長。從基層檢察官做起，曾任主任檢察官、檢察長、調法務部辦事、一、二、三審檢察機關、法務部檢察司長、主任祕書、常務次長等職務。

蔡清祥說自己在公職服務42年，其中18年在檢察行政工作，5進5出法務部，並開玩笑地說，這次卸任後應該不會再進了。

現場媒體詢問他說，擔任過那麼多職務，最喜歡哪一份工作，他則稱「這麼多年的公職，我最喜歡的工作是基層檢察官」，因為檢察官是維護社會、國家的公平正義，讓該負責的人受到制裁，協助被害人能走出陰霾。

蔡清祥說，檢察官是司法官，但兼具有行政性質，須遵照法律規定行事，不受行政影響，但有些敏感案件外界多有其各自看法，不過大部分的檢察官是依證據小心求證，本於專業辦法。

蔡清祥也說了一段他當年在美國發生的糗事，當時有個同學叫瑪麗Mary，滿頭金髮非常漂亮，但因為當時到美國時，對於語法不太熟悉，碰巧某次在路上遇到貌似瑪麗的金髮美女，便用中文文法的方式套進英語，問對方「Are You Mary？」結果對方並不是Mary，且被誤以為是問她「Are You Married？（你結婚了嗎？）」，以為自己有什麼企圖，搞得雙方一陣尷尬。

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