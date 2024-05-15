瑞芳漁船「新奇海」釣魚台失動力 台日合作找船今平安返港

新北市瑞芳籍「新奇海」漁船尋獲後，海洋委員會海巡署宜蘭艦戒護「新」船平安返回台灣。（記者林嘉東翻攝）

2024/05/15 17:11

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市瑞芳籍「新奇海」漁船13日在釣魚台附近失去動力，船上7人生死未卜。海洋委員會海巡署獲報調派宜蘭艦馳援，與日本政府通力合作下，成功找到「新」船，並於今（15）日平安將「新」船拖帶返港。

海洋委員會海巡署艦隊分署13日晚間10時獲報，新北市瑞芳籍「新奇海」漁船，在釣魚台附近海域失聯，船上有包括船長在內共7人，艦隊分署立即調派在台日海域巡弋的宜蘭艦前往附近海域搜尋。

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宜蘭艦搜救「新」船的同時，我國外交部也通知日本政府幫忙找船；日方接獲我方請求後，展現「人道救援無國界」精神，立即派遣巡視船「PS-39」前往搜尋。

隔天凌晨3時許，日本巡視船在距離釣魚台北方約26浬發現「新」船，但「新」船已失去動力，還好並無立即危險，協助拖帶「新」船至安全海域後，轉交宜蘭縣漁業巡護救難船「宜安6號」拖帶返台，宜蘭艦則從旁戒護，至近岸海域時交由PP-10063艇戒護返港。

「新」船平安於今天下午3時許返抵新北市深澳漁港，人船均安。海巡署艦隊分署呼籲，在海上航行作業的漁船，請注意海上航行安全及船艇風險管理，若有需要服務事項或遇緊急事故，可以撥打海巡「118」免付費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即前往處理。

新北市瑞芳籍「新奇海」漁船13日在釣魚台附近失去動力，海洋委員會海巡署調派宜蘭艦前往救援，在日方巡視船找到「新」船後，戒護「新」船平安於今天下午返台。（記者林嘉東翻攝）

失去動力的新北市瑞芳籍「新奇海」漁船尋獲後，由宜蘭縣漁業巡護救難船「宜安6號」拖帶返台，海巡署宜蘭艦從旁戒護，至近岸海域時交由PP-10063艇戒護。 （記者林嘉東翻攝）

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