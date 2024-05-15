轎車停機車格6小時挨罰 台中女打官司辯遇「可疑人士」無奈違停

李女宣稱遇可疑人士，自己才把車停機車格，台中高等行政法院卻認為縱使為真，也應尋找合法停車位，判決她敗訴。（記者張瑞楨攝）

2024/05/15 09:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓女子把自用轎車，停在百貨公司附近的機車格約6小時，被警察開600元罰鍰的違規停車罰單，她不服提起行政訴訟，宣稱當天遇到「可疑人士」，不敢把車駛入百貨公司地下停車場，無奈停於機車停車格，她無意違規，聲明罰單撤銷；法官卻認為，李女遇「可疑人士」，還是要尋覓其他可合法停車之處，她卻恣意停在機車停車格內，判決她敗訴。

台中市李姓女子於2021年12月14日的上午7時許，至當天中午1時許共約6小時，把轎車違規停在台中市一處機車停車格，被中市警局豐原警分局開違規停車罰單，處600元罰鍰，李女向台中高等行政法院提起行政訴訟，她主張，當時想到百貨公司，但百貨公司尚未營業，「當天凌晨遇有可疑人士，不敢停放到百貨公司地下室，故先停在機車停車格」，之後，轎車卻無法發動（疑電力耗盡）。

請繼續往下閱讀...

李女強調，她四處求救無果，直到中午員警到場協助她，並提供計程車車行電話，但因車行報價金額過高，她又致電詢問親戚，並連絡到其他報價便宜的車行，才獲得救援，她並無違規停車的意圖，處罰600元顯屬違法，聲明處分撤銷。

法官認為，警方是依「道路交通管理處罰條例」的違規停車規定，開出600元罰鍰的罰單，她宣稱遇到「可疑人士」，不敢停放到百貨公司地下室，先停放在機車停車格，此說已經是自承把車停在機車停車格，違規事實明確，但她縱使遇到「可疑人士」，也應該尋覓其他可合法停車之處，而不能恣意停放在機車停車格內。

法官強調，李女宣稱轎車無法啟動、四處求救無果，計程車行又報價過高，才一直停放至中午等語，縱使是真，也是違規停車之後所發生的事情，李女一開始把車停在機車停車格內，已構成違規停車，與事後處理轎車故障的過程無關，駁回李女之訴，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法