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蘇花公路大清水明隧道頂部持續悶燒 鋼板移除繼續灑水降溫

台9線蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方緩衝輪胎昨上午因施工引發火災，由於鋼板覆蓋輪胎內部仍持續悶燒，消防人員今天配合工程人員，把鋼板移除後繼續灑水降溫。 （消防局提供）

台9線蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方緩衝輪胎昨上午因施工引發火災，由於鋼板覆蓋輪胎內部仍持續悶燒，消防人員今天配合工程人員，把鋼板移除後繼續灑水降溫。 （消防局提供）

2024/05/15 09:39

〔記者王錦義／花蓮報導〕台9線蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方緩衝輪胎昨上午因施工引發火災，火勢一直延燒到昨晚6點多，後由空勤直升機從空中灑水，稍微獲得控制，但由於鋼板覆蓋輪胎內部仍持續的悶燒，消防人員今天配合工程人員，把鋼板移除後繼續灑水降溫。

公路局東區養護工程分局指出，台9線159k+400大清水明隧道昨頂版火災，因火勢向北延燒範圍擴大，消防單位昨晚6點30分控制火勢，和仁至崇德管制路段短暫開放後持續實施夜間管制，採和仁管制站及崇德管制站南北輪放，今天三個管制時段則正常開放通行，請用路人配合管制人員通行。

縣消防局指出，由於輪胎被鋼板覆蓋住，鋼板之間有焊接，導致搶救進度困難，今天配合工程人員，敲除鋼板後使用泡沫滅火，鐵板溫度從60度逐步下降，顯示積極措施有效。呼籲鄉親行經該路段時搖起車窗，避免吸入濃厚的戴奧辛，並儘速通過救災地區。

大清水明隧道去年初才因土石坍塌，好不容易在去年底修復搶通，今年又遇上地震坍方落石造成頂版破損，沒想到又發生上方輪胎起火燃燒意外。而地震後，因蘇花公路下清水橋遭巨石擊斷，採鋼便橋通行，管制時間為每天放行上午6時到8時、中午12時到下午1時、傍晚5時到晚間7時3個時段。

台9線蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方緩衝輪胎昨上午因施工引發火災，由於鋼板覆蓋輪胎內部仍持續悶燒，消防人員今天配合工程人員，把鋼板移除後繼續灑水降溫。 （消防局提供）

台9線蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方緩衝輪胎昨上午因施工引發火災，由於鋼板覆蓋輪胎內部仍持續悶燒，消防人員今天配合工程人員，把鋼板移除後繼續灑水降溫。 （消防局提供）

台9線蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方緩衝輪胎昨上午因施工引發火災，由於鋼板覆蓋輪胎內部仍持續悶燒，消防人員今天配合工程人員，把鋼板移除後繼續灑水降溫。 （消防局提供）

台9線蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方緩衝輪胎昨上午因施工引發火災，由於鋼板覆蓋輪胎內部仍持續悶燒，消防人員今天配合工程人員，把鋼板移除後繼續灑水降溫。 （消防局提供）

台9線蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方緩衝輪胎昨上午因施工引發火災，由於鋼板覆蓋輪胎內部仍持續悶燒，消防人員今天配合工程人員，把鋼板移除後繼續灑水降溫。 （消防局提供）

台9線蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方緩衝輪胎昨上午因施工引發火災，由於鋼板覆蓋輪胎內部仍持續悶燒，消防人員今天配合工程人員，把鋼板移除後繼續灑水降溫。 （消防局提供）

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