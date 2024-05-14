蘇花明隧道頂燒7小時終於獲控 管制路段開放通行後夜間封閉

台九線蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方緩衝輪胎今早11點多發生火災，下午出動空勤直升機吊掛水袋從空中滅火，目前仍在處理餘火中，交通仍因火災中斷。 （消防局提供）

2024/05/14 19:05

首次上稿 18:30

更新時間 19:05（新增火勢獲控）

〔記者王錦義／花蓮報導〕台9線蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方緩衝輪胎今早11點多發生火災，起因疑是施工單位在明隧道上方施作頂版鋼筋切除時，不慎引燃廢輪胎起火。花蓮縣消防局加派人力、調度泡沫車救火，但隧道上方有許多輪胎堆放，加上海邊風勢強大滅火不易，下午出動空勤直升機吊掛水袋從空中滅火，目前仍在處理餘火中，晚間6點半控制，開放通行舒緩塞車後進行夜間封閉。

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公路局東區養護工程分局指出，台9線159k+400大清水明隧道今（14）日頂版火災，因火勢向北延燒範圍擴大，消防單位至18時30分火勢獲得控制，和仁至崇德管制路段今日放行時間延至18時45分開放，採和仁管制站及崇德管制站南北輪放，請用路人配合管制人員通行。

公路局東區養護工程分局指出，大清水明隧道頂版發生火災，火勢有向北延燒的趨勢，火勢範圍擴大延燒7小時，消防單位持續滅火中，和仁至崇德管制路段放行時間，依現場消防單位滅火狀況評估中，待火勢撲滅後且無通行安全虞慮再開放通行，請用路人耐心等候。

由於火警還在搶救，蘇花公路無法通行，車輛大排長龍都卡在崇德管制站前，有些人等太久，只好熄火下車伸展筋骨，或是到路邊商店買點東西，無奈感嘆不知何時才能通車。駕駛說，地震震壞蘇花公路一天只有3次通行機會，好不容易排隊又遇到火災，真的是多災多難。

大清水明隧道去年初才因土石坍塌，好不容易在去年底修復搶通，今年又遇上地震坍方落石造成頂版破損，沒想到又發生上方輪胎起火燃燒意外。而地震後，因蘇花公路下清水橋遭巨石擊斷，採鋼便橋通行，管制原訂每天放行上午6時到8時、中午12時到下午1時、傍晚5時到晚間7時3個時段。

台九線蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方緩衝輪胎今早11點多發生火災，下午出動空勤直升機吊掛水袋從空中滅火，目前仍在處理餘火中，交通仍因火災中斷。 （消防局提供）

台九線蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方緩衝輪胎今早11點多發生火災，下午出動空勤直升機吊掛水袋從空中滅火，目前仍在處理餘火中，交通仍因火災中斷。 （民眾提供）

台九線蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方緩衝輪胎今早11點多發生火災，下午出動空勤直升機吊掛水袋從空中滅火，目前仍在處理餘火中，交通仍因火災中斷。 （消防局提供）

台九線蘇花公路159.4公里大清水明隧道上方緩衝輪胎今早11點多發生火災，下午出動空勤直升機吊掛水袋從空中滅火，目前仍在處理餘火中，交通仍因火災中斷。 （消防局提供）

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