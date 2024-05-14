被控助土石方清運業者省24萬罰單 前新北議員陳科名二審仍無罪

前新北市議員陳科名被控讓土石方清運業者少挨罰24萬元，二審高等法院今維持原無罪判決。（資料照）

2024/05/14 15:07

〔記者張文川／台北報導〕前新北市議員陳科名被檢方查出涉嫌偽造廢土買賣契約，讓土石方清運業者少挨罰24萬元，依偽造文書罪嫌將陳起訴，一審新北地院認定該合約書不是業務上登載文書，不符構成要件，判陳與清潔隊徐姓姓組長無罪；二審高等法院今維持原無罪判決。

由於一審、二審皆判無罪，依刑事妥速審判法規定，檢方須有判決違憲或釋憲等法定理由，才得以上訴。

請繼續往下閱讀...

新北地檢署起訴指出，2015年聯振勝工程公司承攬新莊某建案土石方清運工程，清運車輛到達合法土資場繞場後隨即開出，將有價料以1000至1300元轉售給大溪、五股的砂石場，無價值的廢土則隨意棄置，因屢次違規遭查獲，被工務局勒令停工。

停工期間，劉姓業者持續清運土石方，同年6月在新莊再次被警方攔查，警方通知新莊區清潔隊當日值勤的徐姓組長前來稽查，徐男卻違規放行，僅要求7日內提出土石方來源及處理地點證明文件，若未補件或無法提出，依規定應裁罰30萬元。

業者的經理以陳科名秘書身分請託徐男，並請陳致電環保局，並製作廢土買賣合約書，致環保局誤認業者已完成補正，只開罰6萬元。

一審新北地院認為，該買賣合約書、照片的性質不符「業務上登載文書」的構成要件，檢方的舉證也無法證明徐男虛偽造假資料，裁處中心裁罰6萬元是審核稽查資料後的自行判斷，難以認定圖利，判2人無罪。檢方上訴。

二審高院今仍認定，裁處中心裁罰6萬元是審查資料後的自為判斷，縱使裁處並非毫無瑕疵，仍不能據此認定徐有刻意隱匿逾期未補件，仍判2人無罪。

陳科名另有2件刑案，他被控向廠房有違建的業者索賄20萬元，再向新北市政府違章建築拆除大隊施壓，幫業者延遲拆除違建，今年3月被最高法院依不違背職務收賄罪，判處7年6月徒刑、褫奪公權3年定讞，近期入獄。

陳另涉以刪預算為手段，向新北市政府施壓，協助建商加速取得建照，換取他入股的工程公司取得土方清運等工程利益，新北地院一審依收賄罪將陳判刑10年8月，高院二審審理中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法