前新北議員陳科名涉收賄替建商關說催促發建照 二審仍判10年8月

前民進黨籍新北市議員陳科名收賄1307萬餘元；高等法院二審今宣判，駁回陳的上訴，維持10年8月刑期。得上訴。（資料照）

2024/05/14 11:05

〔記者張文川／台北報導〕前民進黨籍新北市議員陳科名，被控以「刪預算」為威脅向新北市政府施壓，助建商加速取得建照，換取入股的工程公司取得建商土方清運等工程利益，收賄1307萬餘元；新北地院一審依收賄罪判刑10年8月，高等法院二審今宣判，駁回陳的上訴，維持10年8月刑期。得上訴。

此外，陳科名另向廠房有違建的業者，索取20萬元賄款，再向新北市政府違章建築拆除大隊施壓，幫業者延遲拆除違建，今年3月已另案被最高法院依不違背職務收賄罪，判處7年6月徒刑、褫奪公權3年定讞，近期入獄。

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至於本案，判決指出，蔡姓業者名下有土方清運工程及玄關製造公司，欲透過民代關切催促以提早取得建築執照、使用執照，以減輕銀行貸款壓力。

2012年蔡邀陳科名入股公司，希望藉此增加承攬建商的下包工程機會，陳遂借妻名義投資入股15％，另匿名入股20％；雙方協議，只要有建商透過陳發包工程給蔡，土方清運工程可讓陳獲得「勞務費」每立方米20元至50元，玄關門工程則可拿工程總價的3％。

2013年至2017年間，陳科名受6家建商與營造商請託，向核發建照、使照的工務局和城鄉局施壓，要求加速核發，甚至在板橋某建案建照審查協調會中，陳還表明自己有投資該建案，要求限期完成審查，否則將在議會刪減機關預算。

陳科名助建商提早取得建照後，要求建商將土方清運、玄關門工程交給蔡承攬，從中獲利；另，陳也向承攬連續壁泥漿清運工程的業者索賄，金額總計1307萬餘元。

一審時，陳科名否認犯行，蔡認罪，合議庭認定陳有罪，不當干擾政府公務，傷害代議士的公益形象，量處10年8月徒刑；蔡男則因認罪供出犯罪細節，獲判免刑。

陳科名上訴，高院今宣判，駁回陳上訴，維持原判。全案仍可上訴。

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