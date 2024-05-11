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債務糾紛剁斷「公道伯」雙掌丟溪沖走 惡煞賠700萬獲減刑

曾男等人把柯男押至這處空地凌虐，再押上車，由曾男持刀剁斷柯男雙掌。（民眾提供）

曾男等人把柯男押至這處空地凌虐，再押上車，由曾男持刀剁斷柯男雙掌。（民眾提供）

2024/05/11 10:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾姓男子與柯姓男子的親友，因網路博奕而有200萬元債務糾紛，柯男出面當「公道伯」調解，引發曾男不滿，夥同7名共犯，去年（2023年）強押柯男凌虐，曾男再用剁刀剁斷柯男雙掌，斷掌丟溪中沖走，把柯男丟包到醫院急診室外，手段相當凶殘，但曾男案發後賠償700萬元，南投地方法院一審酌減其刑，判處曾男7年6月徒刑，共犯各判5月、6月，可易科罰金，曾男與檢方都上訴，二審認為一審判刑適當而駁回，曾男維持7年6月原判決。

判決書指出，柯男的親友欠下200萬元的債務，柯男出面當「公道伯」調解，並代償部分賭債，但債主曾男還是不滿意，去年5月5日偷偷在柯男轎車底盤安裝衛星定位追蹤器，翌日（6日）凌晨，柯男由司機開車，行經埔里牛眠橋附近，轎車停等紅燈時，曾男等8人製造假車禍，攔車後將柯男強押至山區，以棍棒毆打、噴辣椒水凌虐，再把柯男帶上車，雙手束起來，由曾男持剁刀砍斷柯男雙掌，斷掌與1把手槍丟入溪中，藉此湮滅證物，並讓柯男無法接回斷掌。

眾人把柯男送醫途中，曾男又持刀刺柯手臂兩刀，再把柯男丟包在醫院急診室外，南投地檢署偵辦一個月後，依重傷害等罪名起訴曾男，另依非法剝奪他人行動自由（妨害自由）等罪名起訴共犯7人，並以曾男手段兇殘等理由，聲明從重量刑。

不過，南投地院一審審理時，曾男賠償柯男700萬元，且坦承犯行，可酌予減輕量刑，依重傷罪判刑7年6月，其餘共犯依妨害自由罪，各判刑5月、6月，可易科罰金，南投地檢署與曾男都不服判決而上訴二審。

曾男主張一審判刑太重，檢方則主張曾男剁斷柯男雙掌，丟入溪中，讓柯男不能接回斷掌，惡性重大且手段兇殘，一審判刑太輕，高等法院台中分院二審認為，曾男被羈押期間，由家人與妻子、友人勉力籌集700萬元賠償柯男，重傷害本刑5年至12年，因此曾男量刑不宜太重，但也不能太輕，一審判刑7年6月，屬於中度刑期，並未過輕或太重，駁回檢方與曾男上訴，可再上訴三審。

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