北市警「數位科技戰情中心」成立1週年 議會警政衛生委員參訪

議會警政衛生委員參訪視察北市警「數位科技戰情中心」。（記者劉慶侯翻攝）

2024/05/10 17:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局為提升治安效能，積極推動「科技建警」政策，112年3月成立「數位科技戰情中心」，整合各項科技偵查資源，以大數據分析犯罪趨勢，並運用智慧科技進行精準打擊。北市議會警政衛生委員會，特別前往參訪「數位科技戰情中心」，考察中心運作狀況。

局長張榮興表示，隨著科技日新月異，犯罪手法也更加多元複雜，傳統的偵查方式已難以有效因應。因此，北市警局成立「數位科技戰情中心」整合團隊力量及情資，運用錄影監視及車辨系統、警用無人機空拍及員警蒐證畫面等影像資訊，提供指揮官即時畫面。

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此外，戰情中心會適時導入智慧影像及數位證物分析等科技偵查工具，搭配數位鑑識實驗室與犯罪資料庫「數位科技偵防情資整合系統」，以大數據分析集團性案件幕後網脈，挖掘潛在情資，透過科技的力量掌握破案契機，大幅提升偵查效能。

張指出，「數位科技戰情中心」成立迄今已發揮具體成效，近年來陸續偵破毒品咖啡包工廠、安非他命製毒工廠、大麻走私及槍擊案等重大刑案。

他表示，今年2月29日北投區發生銀樓強盜案，警察局立即開設戰情中心指揮北投分局、刑警大隊及鑑識中心協同偵查，利用科技手法分析歹徒逃亡路線，由北至南一路追查，最終在高速公路將其查緝到案，由戰情中心開設12小時內迅速破案，發揮重大功效。

參訪團此行同步參觀了「數位科技戰情中心」的各項設施，包括戰情室、無人機、數位鑑識實驗室等，並現場觀看特勤中隊的模擬攻堅演練，震撼效果十足。議員團在參訪考察後對於「數位科技戰情中心」的運作狀況感到滿意，議員們亦期盼北市警察局能在現有的良好基礎上再接再厲，持續運用科技的力量提升治安效能。

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