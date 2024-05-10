「主子對不起 奴才知錯」 色檢察官涉戳胸摸臀3女同事 移送懲戒法院

性騷擾示意圖。（資料照）

2024/05/10 16:34

〔記者楊國文／台北報導〕已退休的彰化地檢署施姓男檢察官被控任職期間，前年9月起，藉討論案件、聊天等機會，以手指碰觸胸部、摸臀等手法，對3位女同事性騷擾。經3名受害人提起申訴，彰檢調查認定性騷事證屬實，移請檢察官評鑑委員會進行個案評鑑；檢評會認為施男情節重大，有懲戒必要，決議報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

檢評會調查指出，施男2022年9月30日下午5時，在彰化地檢署內與同事A女聊天時，以言語及近距離手指比劃方式，當場評論A女身材，並趁她來不及反應或抗拒時，以手指碰觸A女的胸部，性騷擾得逞。

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2023年3月30日下午2時，施男在彰檢與另一名同事B女開會討論案件時，他利用討論空檔，不動聲色走到B女身後，趁B女不注意之際，伸手偷摸B女的臀部。

另外，施男於2023年7月7日下午2時在財政部中區國稅局會議室開會時，將B女坐的滾輪式座椅拉到緊鄰他座位的左側，向B女閒聊時事話題時，趁B女來不及抵抗之際，3度以雙手緊握B女的雙手3至5秒。

施男另被檢舉同年7月5日下午在彰化縣鹿港鎮辦公室訊問某案證人時，趁繕打筆錄的書記官C女不注意之際，數度以手指觸摸C女的手背，接著把手繞過C女的腰部，觸摸其腰部左側，性騷擾得逞。

彰化地檢署接獲被害的3名女子申訴後，經性騷擾申訴處理調查小組調查決議施男性騷擾成立，移請檢評會進行個案評鑑。

檢評會調查時，施男均否認性騒擾犯行，稱不小心碰觸到A女、B女；對被控性擾書記官C女部份，施男稱專注在訊問案情，未和她有肢體接觸。

檢評會認為，施男事後曾傳訊A女稱「主子！對不起，奴才知道錯了，不知道妳要用何種方式向妳道歉！」等文字，及傳訊B女稱「任意冒犯你，深感抱歉」等文字，施男辯詞不足採信，斥責施男多次性騷擾女同事，事後仍否認犯行，不僅侵害被害人的人格尊嚴，更破壞檢察官及檢察機關形象，情節重大，有懲戒必要，報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

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