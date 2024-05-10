慫恿小女友自拍露乳溝清涼照 法官認風氣開放自由判男友無罪

吳男慫恿小女友自拍露乳溝清涼照片，法官認為是風氣開放自由的表現，判決吳男無罪。圖為情境照。（圖取自freepik）

2024/05/10 16:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣吳姓男子於2022年，慫恿尚未成年的小女友自拍清涼照給他欣賞，小女友拍攝數張低胸裸露乳溝照片傳給吳男，卻被家長發現報警，照片雖被刪除而沒有扣得，彰化地檢署仍認定照片是猥褻物，依「引誘少女製造猥褻行為之照片罪」起訴，彰化地院一審卻判無罪，彰檢上訴二審，高等法院台中分院二審強調，女性穿比基尼戲水，在健身房僅穿運動內衣運動，露出乳溝屢見不鮮，這是社會風氣開放自由的表現，判決吳男無罪確定。

判決書指出，吳姓男子結交未成年少女，2022年7月間，他慫恿女方自拍清涼照給他，少女遂用手機，自拍低胸裸露乳溝照片數張，再以LINE傳送給吳男，被家長發現報警，彰化地檢署認為吳男觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》的「引誘少女製造猥褻行為之照片罪」起訴，彰化地方法院卻判決吳男無罪。

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彰檢上訴指出，吳男確實引誘少女，拍攝至少含有「露乳溝」的照片，考量《兒童及少年性剝削防制條例》的保護少年少女意旨，該露乳溝照片，應已達猥褻行為程度，聲明判決吳男有罪。

吳男答辯說，照片沒有露點與露乳暈，只是比較像網路常見的外拍清涼照片而已；他也沒有要求少女拍攝裸露照片，只是要類似外拍的個人照片（指穿泳裝等清涼照片），這些照片都沒有裸露且足以引起性慾。

高等法院台中分院二審認為，照片已於檢警偵查時刪除，警方查扣吳男的手機與電腦，均未見有何低胸裸露乳溝照片，縱使少女真的自拍露乳溝照片傳吳男，所拍攝傳送照片的具體畫面內容為何？是否可評價為猥褻、或足以引起性慾或羞恥之照片？均無從知悉。

法官強調，現今社會多數觀念，女性在海灘、泳池身著比基尼戲水，或在健身房僅著運動內衣運動，就露出乳溝而言，屢見不鮮，此乃社會風氣開放自由的表現；單純僅裸露部分胸部之影像畫面，在影視節目或寫真集等更非罕見，多數人對之均以尊重或欣賞觀點視。

法官強調，一般人以手機自拍美照展現自我，更屬尋常，並非全然以厭惡或羞恥不堪而排斥嫌惡，檢察官既未能提出照片，所謂的露乳溝照片是如何裸露，都無從知悉，維持一審無罪判決，全案確定，除非有刑事妥速審判法第9條規定，判決適用的法令牴觸憲法、判決違背司法院解釋或判例，否則檢方不得上訴。

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