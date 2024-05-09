滅門血案關鍵！李醫師6000萬賣洪若潭凶宅 網熱議：含焚化爐？

這部焚化爐2007年開放給民眾入內，真的有入進去感應。它至今仍擺在後院，只是嚴重銹蝕。（資料照）

2024/05/09 21:11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕曾經發生滅門血案的洪若潭凶宅傳出接手屋主李醫師看準中科四期開發商機，有意脫手3000坪的大宅院，且開價6000萬元，引發網路熱議。有網友問「6000萬有沒有包括那部焚化爐？」還有網友認為「這個焚化爐有歷史價值」可進台灣重大刑案博物館檔案。

這個焚化爐當初洪若潭以50萬元購入，接手的屋主李醫師一直把它保留在後院，早年他開放大宅院給外界參觀、烤肉，來賓若有興趣進入焚化爐內試膽，李醫師「悉聽尊便」。

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4年前李醫師曾邀多名記者入宅院聚餐、唱歌，當時他說，自己是無神論者，他賦予洪宅新的生命，在其間養雞、鴨、鋤草、種菜，內心無比的平靜，入住以來從未遇過「不乾淨的東西」，他說，洪先生早已遠離，也可能他「感應力較差」。他邀記者「要不要留下來住一晚？」，當時沒有人敢留下。

目前這個焚化爐經風吹日曬，大門已嚴重銹蝕，打不開。網友之所以對它有興趣，係因它是洪宅血案的關鍵。命案發生後，洪的3名子女人間蒸發，而洪的遺書交代，已將子女的骨灰磨成粉，並撒入海中。

檢警只在焚化爐內採集到洪與妻子的DNA，懷疑洪生前先將3名子女殺死再焚化，自己和太太最後進入焚化爐內自殺，留下整個案件重重疑雲，一部焚化爐讓整個案件成為懸案。

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