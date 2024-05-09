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揪全家人殺包養恩客 酒店女林姝妤提再審被駁回

酒店妹林姝妤（左3）、父親林益全（右2）、母親林劉秀珍（左1）及弟弟林韋守（右1）殺害張男一案，三審判處林女無期徒刑、林父16年6月徒刑，林母、弟弟各15年6月徒刑確定。（民眾提供）

酒店妹林姝妤（左3）、父親林益全（右2）、母親林劉秀珍（左1）及弟弟林韋守（右1）殺害張男一案，三審判處林女無期徒刑、林父16年6月徒刑，林母、弟弟各15年6月徒刑確定。（民眾提供）

2024/05/09 17:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕現年32歲的酒店女林姝妤，夥同父母與弟弟，共同殺害包養她的張姓恩客（男友）判刑確定，林女提再審之訴，宣稱與張男都是詐團車手，她是受不了張男精神折磨而殺人，沒判死她很感恩，聲明改判有期徒刑，讓她能回報社會，台中高分院認為，這些非已確定判決的新證據、新事實，裁定駁回，可抗告。

這起殺人案最高法院今年3月依強盜殺人等罪名，判林女無期徒刑，林父16年6月徒刑，林母、弟弟各15年6月徒刑確定。

此案源於彰化縣東螺溪於2021年10月發現一具水流屍，檢警調查，竟是酒店女林姝妤，不滿包養她的張男，時常與她爭吵，並覬覦張男帳戶內鉅款，夥同52歲父親林益全、51歲母親林劉秀珍、25歲弟弟林韋守，一家人共同謀議「殺人計畫」，同年月16日中午，趁張男返回彰化縣福興鄉住處，林母把安眠藥攙入飲料給張男喝，張男昏睡後，4人開車把張男載到彰化芳苑鄉漢寶濕地，由林父用繩子勒死張男，取走張隨身現金5000元與提款卡，再將遺體棄置於東螺溪畔，由林女盜領張男帳戶473萬元鉅款。

此案判決確定後，林女提起再審，她表示，自己與張男在一起後，她想回酒店上班，張男堅持不肯，提議兩人一起做詐騙集團車手，張男承諾每月給她10萬元，她案發後擔心自己被追究詐欺車手責任，向檢警隱瞞此事，卻演變成強盜殺人，她沒有覬覦張男錢財，是因兩人是詐欺車手，「領錢就是車手的工作」，她才會持提款卡領473萬元，提款卡與473萬元都不是張男的財產，而是詐欺被害人的資產。

至於殺人動機，林女強調，殺人是事實，但她飽受張男的精神折磨與無情對待，包括用家人、生命來威脅她，只要事情處理不好或不順張男之意，就要受張男的揶揄嘲諷，長期身心俱疲，才起殺人動機，她感謝張男之子願意和解，她知道有死刑，卻有幸被判無期徒刑，她自認生命是重新獲得，每分每秒都是上天給予的恩典，希望能早日回歸社會、回報社會，乞求重審並改判有期徒刑。

高等法院台中分院認為，林女否認強盜等說詞，這些都歷經偵查且法院審理，林女一再爭執，並不是提出新事實、新證據，也不足以動搖原確定的判決，裁定駁回，可向最高法院抗告。

酒店女林姝妤提再審。（民眾提供）

酒店女林姝妤提再審。（民眾提供）

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