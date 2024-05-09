北市警局長張榮興遭爆與角頭餐敘 陳永德：為青山王祭討論

台北市民政局長陳永德。（台北市民政局提供）

2024/05/09 13:00

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市警局長張榮興被爆與「芳明館」角頭黃清源、台北市議員陳政忠以及民政局長陳永德相約在北市中山區「上品魚翅」晚宴。對此，陳永德今（9）日回應，他是受陳政忠邀請，為了「艋舺青山宮暗訪暨遶境」活動討論，張榮興應該也是為了此事，因為警察局在青山王祭中扮演維護秩序的角色，至於黃清源是否為角頭他不知道，他只知道黃慶源是青山宮主委，而青山王祭是民政局每年的重要活動。

陳永德表示，自己是接受議員陳政忠邀請，主要是為了舉辦青山王祭活動，民政局是主管機關，每年的青山王祭是非常重要的慶典活動，關於寺廟、宗教的活動都是專案處理，事先都會討論甚至補助，青山王祭以往曾因活動時間較長、到凌晨所以接獲居民反映，經過這幾年的輔導以後，已變得秩序良好，分局也成立指揮所、各單位都進駐，讓青山王祭更圓滿，避免擾民。

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針對黃清源出席，陳永德表示他事前知情，陳政忠有詢問是否能跟青山宮主委黃慶源見面討論青山王祭事宜，以便更好的活動規劃，「可能是陳政忠議員跟黃主委，因為他是主委，可能公司也在附近，所以有熟人，既然是討論青山王祭，我就參加。」黃清源是不是角頭他根本不知道，他只知道青山王祭是民政局每年的重要活動。

陳永德表示，針對青山王祭，警察局是非常重要的角色，因為幾乎每年都有出現鬥毆的情形，因此他曾經在議會告知局長張榮興這件事，不准有幫派份子滋事，局長應該也是為了青山王祭才去的，「事實上，陳政忠議員也有告訴我警察局長可能會來，為了青山王祭。」主委是否為角頭他不清楚，他只知道黃清源是青山宮主委，且每年為了舉辦活動都會見面多次，他當民政局長所以各宮廟都會去拜訪，之前當議員因為不是他的選區沒有參與，現在宗教活動是民政局主要業務，只要有時間就不會拒絕。

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