麻豆警遏止大型車肇事 交通大執法1個月列出取締重點

為遏止大型車交通事故，台南麻豆警分局今天（8日）起展開為期1個月大型車交通大執法。（警方提供）

2024/05/08 22:04

〔記者楊金城／台南報導〕為遏止大型車交通事故，台南麻豆警分局今天（8日）起展開為期1個月大型車交通大執法，針對麻豆和官田工業區、省道、市道、重要區道大型車輛經常出現及易肇事路段，採不定時、不定點攔查取締超載、未申請路權等違規行為。

麻豆圓環五叉路口上月底發生老婦被砂石車輾斃的死亡車禍，麻豆警方有鑑於大型車所引起之交通事故頻傳，為避免憾事再次發生，麻豆警分局今天起針對大型車輛展開為期1個月交通大執法，同時在社區加強宣導民眾與大型車保持距離，以免進入危險區域。

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警方說，大型車輛行駛及轉彎時易出現「視野死角」及「內輪差」，民眾騎乘機車應謹記與大型車輛保持安全距離，另高齡者反應較慢，在過馬路、行走時，應與大型車輛保持10公尺以上距離，才能確保自身安全。

針對大型車的大執法，除加強取締超載、未依規定申請路權、轉彎未依規定等違規，警方攔查時也會特別檢視大型車輛行車視野輔助系統，如未裝設，依據道路交通管理處罰條例規定車輛所有人最高可開罰18000元罰鍰。

麻豆警分局說，不定時、不定點攔查取締，將出動活動式地磅，針對麻豆工業區、官田工業區周邊道路、省道台1線、台19甲線、市道171線、173線、174線、176線等大型車輛經常出現及易肇事路段，加強各項違規取締。

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