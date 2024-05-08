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女騎士遭柵欄擊中！緊跟前車過閘門 下秒倒栽蔥重摔

陳姓女騎士緊跟前車過停車場閘門時，遭到柵欄擊中。（取自臉書社團重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

陳姓女騎士緊跟前車過停車場閘門時，遭到柵欄擊中。（取自臉書社團重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

2024/05/08 13:28

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市陳姓女子前天（6日）深夜騎機車，準備從捷運新店站轉乘停車場出站時，見到前方騎士過了閘門後，疑因貪快緊跟著想離開，卻被降下的柵欄「擊中」，陳女當場倒栽蔥重摔地面，造成全身多處擦傷，警消獲報趕抵，將其送往醫院救治，所幸沒有生命危險。

此影片今天被轉貼在臉書各大社團後引發熱議，影片一開始，一名女騎士從停車場過了出口閘門後，緊跟在後方的陳姓女騎士似乎想要跟著一起過，於是加速往前騎，怎料被降下的柵欄擊中，陳女重摔倒地後，連安全帽也噴飛，而管理員及前方女騎士見狀隨即上前關心。

許多網友看影片後紛紛調侃「3秒就看到我想看的，U質影片」、「還好沒斷，那支行情價是6000」、「到底有多不想繳停車費，算次的很便宜了」、「怎麼有人躺在車道上睡覺啊，真缺德」、「如果沒有明顯標示，商場可能會有責任的，這個三寶可能有機會判賠」。

據了解，警消獲報趕抵時，陳女由男朋友攙扶上救護車，經檢視後下巴有血腫的情況，並在救護車上直呼「好痛！」包紮後送往台北慈濟醫院治療；警方表示，由於發生地非屬道路，經電話聯繫當事人、停車場管理員說相關權益，雙方暫不提出告訴，已告知若有需要可報案，並開立其他案類證明單。

陳姓女騎士遭到柵欄擊中後，倒栽蔥重摔地面，直呼好痛。（取自臉書社團重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

陳姓女騎士遭到柵欄擊中後，倒栽蔥重摔地面，直呼好痛。（取自臉書社團重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

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