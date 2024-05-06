為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

充電注意！彰市工程行竄火 疑電池充電惹禍

彰化市中正路一家工程行今天突然竄火，消防局研判是充電器具起火釀災。 （消防局提供）

彰化市中正路一家工程行今天突然竄火，消防局研判是充電器具起火釀災。 （消防局提供）

2024/05/06 13:00

〔記者湯世名／彰化報導〕充電注意！彰化市中正路一家工程行今天（6日）中午突然竄火，現場濃煙密布，消防局據報派出18名消防員趕往搶救，迅速將火勢撲滅，業者據報趕往查看，發現疑似1樓的電池起火燃燒，消防人員初步清查表示，電池當時可能正在充電，屋內沒人卻突然起火燃燒，起火原因與財物損失還要進一步釐清。

這起民宅火災發生於今天中午，彰化市中正路的工程行1樓突然竄出火勢，濃煙直衝2樓，現場濃煙密布，一旁的居民發現竄煙後立即向消防局通報。消防局派出18名消防員、9輛消防車趕往搶救。

消防員抵達現場後發現1樓火勢相當猛烈，立即部署水線灌救，此時業者也開車趕回，在消防員控制火勢後，陸續將焚燒過的器具、電池搬出戶外；消防員再以大型電扇將殘煙吹出戶外，解除危機。

業者向消防人員表示，疑似客聽的電池起火燃燒，所幸災情沒有擴大，屋內熏黑，沒人受傷。彰化消防分隊小隊長林宏穎說，疑似屋內電池正在充電時起火燃燒，搶救出來時把電池泡水以免繼續著火，實際起火原因還要釐清。消防局也呼籲，民眾在充電時最好有人員在屋內，避免離開導致災情擴大，並應注意充電器品質與避免充電時間過久而釀禍。

彰化市中正路一家工程行今天突然竄火，現場濃煙密布。 （民眾提供）

彰化市中正路一家工程行今天突然竄火，現場濃煙密布。 （民眾提供）

彰化市中正路一家工程行今天突然竄火，業者把電瓶搬出戶外泡水降溫。（記者湯世名攝）

彰化市中正路一家工程行今天突然竄火，業者把電瓶搬出戶外泡水降溫。（記者湯世名攝）

彰化市中正路一家工程行今天突然竄火，消防員在控制火勢後用大型電扇將濃煙吹出。（記者湯世名攝）

彰化市中正路一家工程行今天突然竄火，消防員在控制火勢後用大型電扇將濃煙吹出。（記者湯世名攝）

彰化市中正路一家工程行今天突然竄火，火勢控制後消防員噴水降溫。（記者湯世名攝）

彰化市中正路一家工程行今天突然竄火，火勢控制後消防員噴水降溫。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
出事了！五月天香港巡演舞台大球起火 相信音樂回應現況
2024/05/01 16:20

出事了！五月天香港巡演舞台大球起火 相信音樂回應現況
詭！華為問界M7撞車起火燒死3人 家屬突改口刪除所有影片
2024/04/30 16:08

詭！華為問界M7撞車起火燒死3人 家屬突改口刪除所有影片

經濟部與高市府攜手推動大林蒲遷村
感動！誤以為美國富翁是流浪漢 男童送出僅有1美元獲厚禮
2024/05/04 14:38

感動！誤以為美國富翁是流浪漢 男童送出僅有1美元獲厚禮
三義停業民宿暗夜大火 4移工倉皇逃生
2024/05/05 13:18

三義停業民宿暗夜大火 4移工倉皇逃生

許富凱秀浪漫 送媽CITIZEN賞櫻錶心意
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播