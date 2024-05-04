年抓近千件 宜蘭市民設「兩段式取締蹲點」Google地標示警

宜蘭市舊城南路與崇聖街口屬易肇事路口，警方設置2段式左轉規定，因受限道路設計，民怨標誌看不清，地方會勘多次後，一口氣增設4面告示牌。（民眾提供）

2024/05/04 13:21

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市舊城南路與崇聖街口屬易肇事路口，警方設置2段式左轉規定，因受限道路設計，民怨標誌看不清，地方會勘多次後，一口氣增設4面告示牌，但效益似乎不大，去年仍開出近千件罰單，市民被開怕了，乾脆在Google Map上設「兩段式取締蹲點」標籤示警，還分類「自動櫃員機地點」，意指是警方的ATM，相當諷刺。不過警方仍呼籲民眾還是應遵守交通法規，降低事故發生。

宜蘭市舊城南路與崇聖街口並非是傳統十字路口，而是一個X字形，因常發生事故，警方設置2段式左轉降低車禍肇事率，但因本身道路設計，加上汽機車道共行，若騎士行走內線車道，就容易忽視2段式標誌，一旦左轉就可能被取締。民眾抱怨，路口雜亂，行車專注前方，根本就看不到旁邊有設置告示牌。

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近2年警方接獲被開單民眾多次反映，希望取消待轉規定，會同相關單位數次會勘後，礙於肇事路口無法取消，原禁機車行駛內線車道，但又因民意需求開放，於是在舊城南路一口氣設置4面告示，提醒民眾要「待轉」。但效益似乎不大，去年宜蘭分局在該路口取締機車未依2段式左轉違規仍高達992件，今年3月再度會勘後，決議維持現狀多宣導。

宜蘭市民似乎被罰怕了，有熱心民眾乾脆在舊城南路左轉後的崇聖街口Google Map上，設立「兩段式取締蹲點」標籤，提醒民眾這裡是警方取締熱點，雖未留下任何設立者資料，但網友一致認為是「天怒人怨」，才會氣到設標籤，還選放「自動櫃員機地點」分類圖示，上頭有$（錢）符號，意旨是警方的提款機，諷刺意味十足。

警方回應，並不知道有民眾設立地圖標籤，但因舊城南路與崇聖街口屬易肇事路口，呼籲民眾守法，盼透過多宣導，讓騎士知道行經該路口須2段式左轉，如未依規定2段式左轉者，可依「道路交通管理處罰條例」處新台幣600至1800元。

宜蘭市舊城南路與崇聖街口並非是傳統十字路口，而是一個X字形，因常發生事故，警方設置2段式左轉降低車禍肇事率。（民眾提供）

宜蘭市民似乎被罰怕了，有熱心民眾乾脆在舊城南路左轉後的崇聖街口Google Map上，設立「兩段式取締蹲點」標籤，提醒民眾這裡是警方取締熱點。（圖擷取自Google Map）

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