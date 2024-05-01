無照父自撞國3匝道分隔島 3歲女兒坐副駕腦出血昏迷

林男開車載著3歲女兒，疑因恍神不慎撞上匝道分隔島。（記者陸運鋒翻攝）

2024/05/01 14:12

〔記者陸運鋒／新北報導〕無駕照的林姓男子昨天傍晚開車載3歲女兒，行駛國道3號下安坑交流道時，疑因恍神自撞匝道分隔島，造成林男骨折、女兒則意識不清，由警消送醫救治，林男經治療後已無大礙，但女童因腦出血陷入昏迷，尚在加護病房救治，警方將針對林男無照及未裝設安全座椅部分開罰。

警方調查，30歲林男8年前因車禍肇事逃逸，因此駕照遭註銷，他昨傍晚5時許，開車載3歲女兒，由基隆住處出發前往新北市板橋亞東醫院探病，途中沿國道3號行駛南下安坑交流道時，疑因恍神不慎撞上匝道分隔島，造成右髖骨骨折，而坐在副駕駛座的女兒則腦出血意識不清。

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據指出，警消獲報趕抵後，發現事故撞擊力道猛烈，導致車頭嚴重潰縮，林男當下雖已自行脫困，但女童受困在副駕駛座意識不清，警消將其救出後，將2人送往台北慈濟醫院救治，林男經治療後已無大礙，但女童意識逐漸轉為昏迷，已轉加護病房持續救治中。

據調查，林男並無飲酒，但因無照上路加上未裝設兒童安全座椅，警方已依道路交通管理處罰條例對其開出2張罰單，至於詳細事故原因，仍有待進一步釐清。

林男雖無大礙，但女兒陷入昏迷仍在救治中。（記者陸運鋒翻攝）

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