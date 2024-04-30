看過來！台南法拍會5/7上場 2014年機車1元起標

行政執行署台南分署將於5月7日上午10點起，在分署舉辦動產拍賣會，拍賣物有2009年份MINI COOPERS汽車。（行政執行署台南分署提供）

2024/04/30 17:57

〔記者王俊忠 ／台南報導〕行政執行署台南分署將於5月7日上午10點起，在南市中西區忠義路1段125巷12號2樓拍賣室舉辦動產拍賣會。拍賣物有2009年份MINI COOPERS、2011年國瑞廂型車、LEXUS休旅車、中華貨車、馬自達廂型車、2014年份光陽機車、三陽機車、畫作、玉珮、玉鐲、腹部機及紅酒等，歡迎民眾競標。當天從上午9點30分起開始登記，10點起競價拍賣。

台南分署指出，此次拍賣動產部分，較吸睛的有兩物件，一件是2014年份光陽機車、111CC，該車滯欠燃料費1650元、罰鍰1萬8700元，合計2萬350元，本次為第1次拍賣，不訂底價；另一件是2009年份MINI COOPERS汽車、1598CC，該車滯欠燃料費4800元、罰鍰1萬9500元，合計2萬5300元，本次為第1次拍賣，訂有底價。

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另據台南市政府交通局查覆指，本件拍賣車輛因違反道路交通安全管理處罰條例第43條第4項規定，應吊扣該汽車牌照6個月。惟吊扣處分執行與否？須視該車所有權移轉時點而定。如裁決處分確定之前所有權移轉者，免執行之；如裁決處分確定後所有權才移轉者，則應執行。對於是否裁決處分確定，則請應買人向交通局查詢，以維護權益。

台南分署提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請於應買前詳細了解拍賣公告上的記載，並請記得攜帶您的國民身分證，交給工作人員登記並領取號碼牌，如未登記與領取號碼牌，無法參與競價拍賣。

行政執行署台南分署將於5月7日上午10點起在分署舉辦動產拍賣會，拍賣物有2014年光陽汽車1元起標。（行政執行署台南分署提供）

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