為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

看過來！台南法拍會5/7上場 2014年機車1元起標

行政執行署台南分署將於5月7日上午10點起，在分署舉辦動產拍賣會，拍賣物有2009年份MINI COOPERS汽車。（行政執行署台南分署提供）

行政執行署台南分署將於5月7日上午10點起，在分署舉辦動產拍賣會，拍賣物有2009年份MINI COOPERS汽車。（行政執行署台南分署提供）

2024/04/30 17:57

〔記者王俊忠 ／台南報導〕行政執行署台南分署將於5月7日上午10點起，在南市中西區忠義路1段125巷12號2樓拍賣室舉辦動產拍賣會。拍賣物有2009年份MINI COOPERS、2011年國瑞廂型車、LEXUS休旅車、中華貨車、馬自達廂型車、2014年份光陽機車、三陽機車、畫作、玉珮、玉鐲、腹部機及紅酒等，歡迎民眾競標。當天從上午9點30分起開始登記，10點起競價拍賣。

台南分署指出，此次拍賣動產部分，較吸睛的有兩物件，一件是2014年份光陽機車、111CC，該車滯欠燃料費1650元、罰鍰1萬8700元，合計2萬350元，本次為第1次拍賣，不訂底價；另一件是2009年份MINI COOPERS汽車、1598CC，該車滯欠燃料費4800元、罰鍰1萬9500元，合計2萬5300元，本次為第1次拍賣，訂有底價。

另據台南市政府交通局查覆指，本件拍賣車輛因違反道路交通安全管理處罰條例第43條第4項規定，應吊扣該汽車牌照6個月。惟吊扣處分執行與否？須視該車所有權移轉時點而定。如裁決處分確定之前所有權移轉者，免執行之；如裁決處分確定後所有權才移轉者，則應執行。對於是否裁決處分確定，則請應買人向交通局查詢，以維護權益。

台南分署提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請於應買前詳細了解拍賣公告上的記載，並請記得攜帶您的國民身分證，交給工作人員登記並領取號碼牌，如未登記與領取號碼牌，無法參與競價拍賣。

行政執行署台南分署將於5月7日上午10點起在分署舉辦動產拍賣會，拍賣物有2014年光陽汽車1元起標。（行政執行署台南分署提供）

行政執行署台南分署將於5月7日上午10點起在分署舉辦動產拍賣會，拍賣物有2014年光陽汽車1元起標。（行政執行署台南分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
劉冠軍妻名下房地5/7拍賣 陳由豪18筆土地同日待價而沽
2024/04/30 11:15

劉冠軍妻名下房地5/7拍賣 陳由豪18筆土地同日待價而沽
嘉縣天恩食品欠稅3951萬元 逾3千坪土地、廠房5/7法拍
2024/04/30 16:37

嘉縣天恩食品欠稅3951萬元 逾3千坪土地、廠房5/7法拍

美術館南區質優 輕豪宅新成屋有價值
年代老董練台生砸近43億 拍下高雄建台水泥左營廠
2024/04/25 14:00

年代老董練台生砸近43億 拍下高雄建台水泥左營廠

葉總：打造冠軍球隊 先了解問題核心
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播