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台1枋山段3曳引車連環撞 夾在中間桶槽車「折甘蔗」駕駛不治

消防人員破壞環保清運車，將陳男救出。（消防局提供）

消防人員破壞環保清運車，將陳男救出。（消防局提供）

2024/04/30 15:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台1線屏東枋山路段今天傳出重大連環車禍，3輛曳引車連環撞，因撞擊力強大，夾在中間的桶車如同折甘蔗般呈90度橫亙整條台1線，駕駛當場OHCA，送醫急救回天乏術死亡，而後方也因此大回堵。

枋寮分局今天上午10時30許接獲110報案，指枋山鄉台1線446公里處北上發生交通事故，趕赴現場處理，發現55歲的陳姓男子駕駛環保貨運車沿枋山鄉台1線北上行駛時，不知何故，竟撞上前方停等紅燈的桶槽車。

由於撞擊力道強大，陳男車上的行車記錄當場毀損中斷，車頭則衝向右側路外，至於桶槽車受推後撞上前方的另1輛環保貨運車，而桶槽車因受巨力衝擊又夾在中間，桶槽部分當場打橫，車頭底盤形成<字型，車頭更是更直接鑲嵌在前方貨斗上，景象令人怵目驚心。

53歲的桶槽車張姓駕駛人當場失去生命跡象，雖經送往枋寮醫院救治後宣告死亡；陳男則是意識清楚酒測值為0，但有骨折傷勢送往東港安泰醫院救治，最前方的駕駛34歲楊男則未送醫，酒測值為0。

警方呼籲，行車時務必注意前方動態，保持行車安全距離以避免事故發生。

消防人員破壞環保清運車，將陳男救出。（消防局提供）

消防人員破壞環保清運車，將陳男救出。（消防局提供）

枋山鄉今天上午發生一起怵目驚心的車禍。（警方提供）

枋山鄉今天上午發生一起怵目驚心的車禍。（警方提供）

枋山鄉今天上午發生一起怵目驚心的車禍。（警方提供）

枋山鄉今天上午發生一起怵目驚心的車禍。（警方提供）

枋山鄉今天上午發生一起怵目驚心的車禍。（警方提供）

枋山鄉今天上午發生一起怵目驚心的車禍。（警方提供）

枋山鄉今天上午發生一起怵目驚心的車禍，桶身與車頭折超過90度。（警方提供）

枋山鄉今天上午發生一起怵目驚心的車禍，桶身與車頭折超過90度。（警方提供）

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