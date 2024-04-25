中加「LINE」投資陷阱 宜蘭漁民遭詐上百萬

宜蘭警方趁被害人佯裝交款時，當場逮捕車手。（記者王峻祺翻攝）

2024/04/25 18:32

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭1名50多歲漁民，誤信網路股票投資遭騙上百萬元，另名家庭主婦也被以同樣手法詐騙，警方成立專案小組偵辦，趁被害人佯裝交款時，先後逮捕2名車手送辦，檢方聲押獲准。

宜蘭縣政府警察局礁溪分局，4月中旬分別接獲2名被害人報案，均透過網路加入LINE股票投資群組，遭對方以話術誘騙投資、面交多次，2人總計投入近千萬元，原以為可領取獲利，未料詐騙集團食髓知味，佯稱須再補足差額才能領錢，讓被害人驚覺受騙。

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此時詐騙集團還指示被害人繼續交付款項，其中一方約好在宜蘭烏石港轉運站面交取款，警方獲報前往埋伏，等到車手現身後立即上前盤查當場逮捕。2起詐騙案，經警方成立專案小組偵辦，分別於21日、22日逮獲29歲蔡姓及18歲陳姓車手，並查扣犯案用工作證、現金保管單、手機及現金總計300萬元等證物。

警方訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，2嫌訊後均聲押獲准，警方也將持續追查幕後詐騙集團，並呼籲民眾投資聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必爲詐騙，應小心查證，加「LINE」投資也必為詐騙，如有疑問可隨時撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或至派出所尋求協助。

詐騙集團指示被害人交付款項，約好在宜蘭烏石港轉運站面交取款，警方獲報前往埋伏，當場逮人。（記者王峻祺翻攝）

詐騙車手被警方送辦。（記者王峻祺翻攝）

警方查扣車手犯案用工作證、現金保管單、手機及現金總計300萬元等證物。 （記者王峻祺翻攝）

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