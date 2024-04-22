單車賊「騎驢找馬」5個月偷16輛高檔車 上網賤賣拿錢買毒

周嫌在路旁偷車。（記者王冠仁翻攝）

2024/04/22 14:23

〔記者王冠仁／台北報導〕39歲周姓毒蟲看準雙北有不少上班族騎單車通勤，且不少單車價格不斐；他專門針對停在路邊的高檔單車下手行竊，得手後透過網路賤價變賣，再用贓款買毒。警方假裝與他交易，趁他現身時逮人，警方粗估，他5個月來至少偷了16輛高檔單車。

台北市刑警大隊今天宣布偵破這起連環單車竊案，發現周姓毒蟲從去年11月到今年4月落網為止，先後在台北市大安、信義、大同、新北市板橋、三重等地，用油壓剪及扳手等工具，破壞停放在路旁的高檔單車鎖頭，偷走單車後再上網低價變賣。

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警方追查發現，周犯案前會先騎乘其他相對「平價」的一般單車，四處尋找下手目標，一旦發現路旁有高檔單車，就將平價單車隨意棄置，再以工具破壞高檔單車的鎖頭後將其騎走，再透過臉書等社群網站發布賤價變賣的貼文，將贓車以數千元低價賣給不知情的民眾。

警方根據周在臉書上變賣單車的貼文，假裝要向他買車，再與他相約在台北捷運忠孝新生站附近面交，並趁他現身時逮人。警方當場查扣他準備拿來交易的單車，還在他身上起獲1小包安非他命，隨後再前往他三重住處附近查扣另外2輛偷來的單車。

據了解，周落網後聲稱就是因為毒癮大又缺錢買毒，再加上看準單車不像機車、汽車有車牌容易被警方追查，才會鎖定高檔單車行竊。

警方聯繫失主發還失竊單車，其中一名被害高中生見到失竊愛車，高中生氣得說近來連續被偷走2輛單車，不但被老爸老媽痛罵一頓，也對平時通勤造成不便，感謝警方幫忙找回單車。

警方最後將周依竊盜、毒品罪嫌送辦，同時也呼籲民眾，新購單車後應自行標記、單車紋身，拍照存證並保存購車證明，以利追查，也切勿購買來源不明或價格明顯低於市價的單車，以免買到贓車。

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周嫌騎乘「平價單車」尋找下手目標。（記者王冠仁翻攝）。

警方查扣周嫌偷來的單車。（記者王冠仁翻攝）

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