為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

男控鎮瀾宮副董毆打 鄭銘坤：為保護女嬰要告就告

2024/04/15 02:21

〔中央社〕大甲鎮瀾宮媽祖昨天回鑾，一名男子在鑾轎前與轎班人員衝突，事後男子提告鎮瀾宮副董事長鄭銘坤毆打。鄭銘坤表示，男子來鬧事，考量他所背女嬰安全才推對方，「要告就去告」。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動昨天回鑾，沿途許多信眾夾道歡迎，多個路段卻發生打架、推擠、鬥毆事件。有網友在網路發出一段影片，內容顯示一名男子喝醉酒還抱著小孩擋在鑾轎前，不斷口出惡言，不讓鑾轎前進，當時壓轎的鄭銘坤不斷推男子，試圖將他趕離。

台中市大甲警分局透過文字稿指出，昨天晚間8時30分，媽祖鑾轎抵達大甲區順天路與民生路口時，48歲鄭姓男子稱他因扶轎程序而與鄭銘坤發生爭執，隨即遭鄭銘坤徒手毆打腹部數次成傷，將提出傷害告訴。全案在晚間10時25分受理後，開立報案證明單。

對此，鄭銘坤告訴媒體，該名男子自稱要護轎，但他不是工作人員，喝醉酒後衝進來亂鬧，也不讓其他人稜轎腳，況且他身上還背了一個女嬰，考量女嬰的安全，萬一女嬰的腳在衝突間被撞斷了，日後該如何是好。

鄭銘坤說，「我把他推了出去，他卻說我打他」，後面的人也在拉他，「要告就去告」。

另外，大甲區文武路上發生鬥毆事件，一名男子遭多名男子圍毆。大甲警分局員警初步了解，雙方疑因喝酒引發口角，事件與搶轎無關。另一處也發生多人打群架事件，警方在現場介入偵辦，將調查釐清事發原因。（編輯：何宏儒）1130415

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播