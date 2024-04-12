中國黑幫收購台灣護照轉售！打廣告還鎖定年紀、臉型

犯罪集團收購護照的廣告。（刑事局提供）

2024/04/12 13:23

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〔記者邱俊福／台北報導〕「收台灣護照，限35歲以上，男女不限，有誠意者，全台皆可，價格私談」，中國籍配偶鄭子娟遭中國黑幫吸收後，檢警發現並非隨意收購台灣護照，將性別、年紀、臉型等條件，交付旗下賴姓成員，根據這些條件進行收購，且還會提醒出售護照的民眾「可立即申報遺失，絕無事尾」。

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警方調查，鄭婦因地緣關係遭中國福建省福州市黑幫吸收，負責收購台灣護照，而該黑幫不排除是當地知名的福青幫，該幫派專門於歐、美等國家，從事偷渡、走私等不法行徑。

鄭婦為能達成任務，吸收30歲賴姓男子，負責統籌依中國黑幫指示的設定條件，透過網路廣告收購或者抵債等方式，取得台灣護照，而賴男又吸收沈姓、林姓2成員協助收取護照。

該集團以每本7000元至1萬元代價取得護照後，經拍照以通訊軟體傳給中國黑幫，進一步確認該護照符合其條件，鄭婦、賴男隨即以快遞寄往所要求的歐洲、東南亞國家地址交付，並向中國黑幫收取每本1萬4000元至1萬7000元酬庸。中國黑幫則以每本1萬歐元（約30萬台幣），高價販售給這些中國籍人士不法出入境運用。

警方表示，目前該組織出售有近50本台灣護照外流，約有20名中國籍人士正不法使用出入境中，僅有1人在西班牙遭逮捕，其餘仍追查中。

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