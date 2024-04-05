「帶兇器」性侵少女 社會新鮮人改判無罪

廖姓男子被未成年的女子指控，用電子菸抵住脖子威脅性交。示意圖。（資料照）

2024/04/05 13:41

〔記者王捷／台南報導〕剛出社會的廖姓男子，上網與未成年的陳姓女學生交往，直到陳女懷孕被母親發現，她才說，當時與廖男約在家裡，自己是被廖男用電子菸抵住脖子威脅發生性關係，廖男因此被指控攜帶兇器的強制性交，但法官認為電子菸即使會爆炸，對人體也不構成威脅，加上證據不足，最後廖男在刑事上改判無罪，但陳母也提出民事求償。

2021年間，廖男帶當時滿16歲的陳女回家，想發生性關係遭拒，因此在同年10月間，他約在陳女家，兩人發生性關係後，正巧陳母返家，當下陳女不願讓陳母進入房間，還聲稱房間裡面很髒、很可怕，陳母執意進入後，才發現廖男躲在房間，這時陳母斥喝廖男，要他自己承認錯誤，並要他付出代價。

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翌日廖男用簡訊向陳母道歉，承認自己不該進去陳女房間，也不應該讓陳女不去學校，但是在陳女懷孕後，陳母才發現廖男不只進去陳女的房間，因此對廖男提告。

法官認為，廖男曾把陳女帶回家，但被拒絕後也沒發生關係，可見他還尊重陳女的意願，事發當天，陳女還阻止過陳母進入房間，事發後，陳女手機被沒收後，陳女還把同學的IG給廖男，要廖男拿備用機給她，而且如果依照陳女所說，廖男一手拿電子菸抵住她的脖子，還要一手脫掉陳女的衣物侵犯，跟經驗法則有些不同。

雖然檢察官主張，電子菸可能會有爆炸的危險性，但台南高分院合議庭認為，電子菸對人體應該不構成威脅，因為手機也會爆炸，但手機不能因此做為兇器，性犯罪有一定的隱密性，常陷入各說各話的窘境，如果受害人的陳述有嚴重的問題，而嫌疑人的話反而更符合事實和邏輯，那麼就不應該用不那麼直接的證據認定加害人有罪，因此改判廖男無罪。

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