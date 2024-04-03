5助理聯手批評「假面甜心」 林穎孟求償300萬結果出爐

前台北市議員林穎孟怒告5名前助理。（資料照）

2024/04/03 19:12

〔記者吳政峰／台北報導〕前台北市議員林穎孟2020年在職時，不滿5名前助理指她挪用勞健保費，還批評她是「假面甜心」、「議會慣老闆」，提告求償380萬元，一審被台北地院駁回；林穎孟不服，上訴縮減為300萬元，二審高等法院今天駁回其訴，仍可上訴。

林穎孟一審求償380萬元，主張2020年間與吳香君、林家宇、陳威翰、簡崇晉、歐陽政杰等5名助理有勞資糾紛，對方竟聯繫媒體，質疑她挪用勞健保費，以「議會慣老闆」、「假面甜心」、「草包＋低能」、「專業幕僚的能力就是能把草包包裝成無害的小白兔」、「選前一套選後一套的『政客』」等言論誹謗她，另曾傳送訊息稱「妳等下開完會不要跑，給我把話講清楚」，人肉包圍她。

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5人指出，自己是全國議會民代助理產業工會會員，與林穎孟進行團體協商，林卻多次違反誠信協商義務，硬施加不當壓力，他們才決定把林的言行透露給媒體，相關評論與議員職權有關，屬公共事務；要求林穎孟說清楚當下，已與其保持一定距離，並持手機攝影自保，並未侵害林的任何權利。

一審北院認為，5人評論並非沒有依據，且林穎孟擔任市議員，自願進入公眾領域，其言行容易被放大檢視，加上爆料內容提及勞資關係爭議、助理費用支出等，均與議員的職權有重大關聯，屬於公眾事務領域，所以林穎孟的個人名譽比起5人的言論自由，應有較高程度的退讓，判其敗訴。林不服，提起一部分上訴，金額縮減為300萬元。

二審高院指出，5人相關言論核與事實大致相符，具合理懷疑基礎，應有相當理由確信為真實，尚難令其負侵權行為損害賠償責任，且針對林穎孟是否遵守勞基法、有無保障公費助理勞工權益、是否具有誠信，攸關公益、可受公評，屬善意發表評論，不構成侵權行為。綜上，3日駁回林穎孟上訴，仍可上訴。本案合議庭成員為審判長朱耀平、陪席法官湯千慧、受命法官羅立德。

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