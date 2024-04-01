南警破獲暴力討債集團如犯罪家族企業 逮捕15人送辦

警方查扣手銬、借款人資料、本票、球棒、塑膠管、鐵棍、空氣手槍、討債用大聲公等證物。（警方提供）

2024/04/01 12:27

〔記者楊金城／台南報導〕台南市刑警大隊上月破獲以黃男為首的暴力討債集團，逮捕15人，查出犯罪集團盤據大北門地區涉嫌暴力討債、經營高利貸、收取保護費，且虛設神壇陣頭吸收青少年幫眾，黃男和部分集團成員並有親戚關係，儼然如犯罪家族企業，目前警方專案小組仍持續清查被害人。

南市刑大報請台南地檢署檢察官林昆璋指揮偵辦，發現犯罪集團在網路社群以假陣頭之名義，招募未成年成員加入集團，黃嫌等人除暴力討債，還對商家強收保護費，如有不從即率眾砸店。

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上月19日，南市刑大偵五隊會同佳里、學甲等警方分多路，逮捕黃男、幹部及成員共計15人到案。在犯嫌住處及集團公司搜索起獲手銬、借款人資料、本票28張（面額總計484萬元）、球棒、塑膠管、鐵棍、空氣手槍、討債用大聲公等證物。

這個犯罪集團成員有的是親戚，有如犯罪成家族企業，黃男和經營地下錢莊的吳嫌成員係連襟關係，黃母涉保管保護費，連外婆也提供場地開設賭場。

黃男涉嫌提供毒品愷他命供手下施用，也吸收未滿18歲青少年加入，黃嫌率眾恐嚇將還不出錢的被害人押人毆打成傷或前往被害人家的店面燒金紙、以大聲公高喊還錢、砸店，連他手下向其姊夫吳嫌借款未還，也是被打逼債。有被害人被凌虐逼迫脫衣唱跳「小蘋果」，表演不好就棍棒伺候、彈小鳥（下體），如果有小弟想退出也會被打。

南市刑大將全案以違反組織犯罪防制條例、傷害、恐嚇及重利等罪嫌移送法辦，黃男、吳男等5人被諭令交保候傳，其他人無保請回，警方持續清查被害人。

犯嫌到被害人家噴漆討債。（南市刑大提供）

台南市刑警大隊上月破獲以黃男為首的暴力討債集團，逮捕15人，逮捕黃嫌（前左二）。（南市刑大提供）

台南市刑警大隊破獲以黃男為首的暴力討債集團，逮捕15人送辦。（南市刑大提供）

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