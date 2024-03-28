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貨櫃車鬼切甩尾！客貨車被「巴到」差1mm就翻車

貨櫃車突然切到中線車道，差點造成客貨車翻車。（民眾提供）

貨櫃車突然切到中線車道，差點造成客貨車翻車。（民眾提供）

2024/03/28 08:45

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮李老城肉乾負責人李香蘭，本月25日運送物資到苗栗通霄給白沙屯媽祖信徒食用，回程經國道3號近和美路段時，突遭右後方一部貨櫃車超車甩尾擦撞，她後照鏡被打破，車子刮出長長一道刮痕，只差一釐就翻車，驚險的一幕全被拍了下來，李香蘭說，車內5條命全撿回來，「沒有翻車，全靠媽祖保佑」，他也要告訴大家，開車遠離無良司機。

李香蘭說，她正常行駛於中線車道，在接近和美交流道時，貨櫃車突然從右後方猛切到她前面來，她想靠左，但內線車道有一部自小客車，只見貨櫃車尾直接甩了過來，她車子後照鏡被打破，碎片飛出，全車5人嚇到魂飛魄散，下交流道時，她查看，車子被刮出一道約半公尺的刮痕，「等於2車只要再多靠1公釐，她就翻車了」。

他說，被撞後，她們曾開車趨前向貨櫃車司機按喇叭示警，對方完全不予理會，還有意再挑釁，非常囂張。面對這種「霸王車」，她怕到了，心想為白沙屯媽祖運送物資，全靠媽祖保佑，才免於翻車厄運，便沒有再做後續動作。

國道警方表示，發生碰撞可至國道各警察分隊報案，另外可透過國道警察局線上服務系統檢舉交通違規專區檢舉或臨櫃檢舉。

客貨車刮出一道長長的刮痕。（記者顏宏駿攝）

客貨車刮出一道長長的刮痕。（記者顏宏駿攝）

後照鏡玻璃被打破。（記者顏宏駿攝）

後照鏡玻璃被打破。（記者顏宏駿攝）

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