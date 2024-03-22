南區居民反對設長槍靶場 南市警局爭取易地興建

南市警局表示，室內長槍靶場安全性比戶外高，絕對可以保證安全。圖為永康室內短槍靶場。（圖由南市警局提供）

2024/03/22 12:17

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市警察局原本規劃在南區鯤鯓路交通大隊西側空地興建南區多功能訓練中心，其中，2樓做為室內長槍靶場，因地方居民擔心噪音和安全問題而強烈反對，最後南市警局評估後決定取消，並爭取易地興建，預計2週內確定地點。

南市議會保安委員會今天召開「市警局南區多功能訓練中心設置適宜性」座談會，包括市議員林美燕、李宗霖、杜素吟、周麗津、陳怡珍、盧崑福及市警局、都發局、財稅局及地方里長、立委代表等多人出席。

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南市警察局副局長鄭榮崑表示，3月14日在南區舉辦說明會，聽完大家意見後，決定朝易地興建規劃。該案預算5億6千多萬元，於去年12月經立法院審核通過，其中1200萬元規劃費，今年就可以執行，警政署必須在5月前編列預算。

警察局表示，警方原本預計1年4次訓練，因必須跟軍方商借場地，因商借不易，壓縮到警方訓練時間，目前1年只能訓練1次。

與會議員表示，由於地方強烈反對，希望另覓地點，並於2週內找出適當地點，同時請立委協助易地興建及保留預算，並於4月市議會定期會前提出報告。

鄭榮崑說，室內長槍靶場安全性比戶外高，絕對可以保證安全，警方將積極找地，2週內把地點確定。

南市議會保安委員會今天召開「市警局南區多功能訓練中心設置適宜性」座談會。（記者蔡文居攝）

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