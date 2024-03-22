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首頁　>　社會

亞太地區貪污觀感評比報告出爐 台灣排第6歷來最佳

法務部廉政署。（資料照）

法務部廉政署。（資料照）

2024/03/22 12:12

〔記者王定傳／台北報導〕廉政署今日指出，政治與經濟風險顧問公司（Political and Economic Risk Consultancy, PERC）出版的「亞洲情報」（Asian Intelligence）期刊，公布今年「亞太地區貪污觀感評比報告」，我國排名第6名，得分4.65分（評分級距為0至10分，分數愈高代表愈貪腐），較2023年進步0.32分，繼去年台灣所獲分數首次降至5分以下，再創佳績。

廉政署指出，這次評比報告前5名依序為：新加坡（2.09分）、澳大利亞（2.11分）、日本（2.97分）、香港（3.48分）及澳門（3.85分）。

廉政署表示，本評比的台灣篇章訪問對象共計116名，均為在台工作的外國企業或商會人士，透過面對面訪談，調查他們對台灣貪腐問題觀感。根據報告，多數受訪者肯定台灣整體發展方向及減少系統性貪腐的努力，給予3至6分的評分，平均得分4.65分，是台灣有史以來最佳的成績。

報告指出，台灣在打擊貪腐方面進展穩健，民主化的過程改善了制衡機制，提升了透明度，國家層級尤是如此，但地方政府（鄉鎮縣）層級，仍存在如瀆職收受賄賂及騙取財物等貪腐問題。

報告指出，小額貪腐在台灣較為少見，多數公務員秉持專業行政，不會以提供服務為由，索取不法報酬；居住台灣的人民及外籍人士對台灣貪腐印象，因實際遭遇貪腐的經驗很少，主要受相關新聞報導影響，其中，最受人們關注的貪腐類型，包括建築、土地管理、環境保護及國營企業所發現的貪腐行為。

報告並表示，廉政署等反貪腐機構在公共教育和成功查緝貪腐案件方面的成功，獲得諸多肯定；政府部門、國營企業，及包括銀行和金融在內的許多部門的內部控制與程序獲得改良，足以防止多種類型的貪腐，並讓更多案件在內部流程階段如專案檢查、員工報告和內部調查時就被偵獲。

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