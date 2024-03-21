被控受台辦資助招攬里民赴中旅遊 北市四維里長劉耀平獲不起訴

台北地檢署。（資料照）

2024/03/21 13:42

〔記者王定傳／台北報導〕台北市信義區四維里長劉耀平被控接受中國台辦資助，於去年11月至12月間，分2團共邀約71位里民前往中國哈爾濱及上海等地旅遊，涉反滲透法；台北地檢署今日以查無境外資金予以資助事證，且2團出遊團費並無明顯低於市場行情異常情形，將劉耀平處分不起訴。

警調單位獲報，劉耀平涉接受中國台辦資助，以低廉團費吸引、招攬里長或里民前往中國旅遊，例如，去年11月22日至29日，疑似受台辦官員邀約，招攬35位里民經由上海入境，再前往哈爾濱旅遊，每人僅收取23500元不等團費，餘款由台辦資助；隔月8日至15日又揪36名里民前往上海、山東地旅遊，每人僅收取30500元至31000團費，餘款由中國資助，藉此向里民行賄，試圖在今年1月總統大選時影響選舉結果。

請繼續往下閱讀...

對此，劉耀平堅稱雖有認識中國上海黃蒲區台辦主任，原因是黃蒲與信義區為姊妹區，加上哈爾濱行程因選較便宜的飛機及飯店，團費才會壓低；至於山東團參團者均自費。

劉耀平並稱，自己喜歡旅遊，除了中國團，也有招團前往國內旅遊及日本、泰國等國；本案行程相關安排是找旅行社訂位、辦證，行程中完全無中國官員陪同或招待，也無簽署中方提供任何文件或參與任何選舉活動或宣傳，僅單純參觀當地旅遊景點，並非所謂的落地招待團。

檢方調閱旅遊定型化契約、旅遊行程表、團員名單、收據、團員間臉書及手機旅遊照片等資料，查無有何與中國官員接觸或開會、受資助或招待、參加旅途無關的選舉宣傳活動的具體事證，且團員們也指稱，全程也不曾接觸中國官員或組織機關、未見過任何選舉宣傳活動，鄭姓領隊也稱2團並無其他人或單位補助、招待或事後退費情形。

檢方也清查兩團對團員的外匯交易資料，尚未發現有何特殊異常金流，最後以團費並無明顯低於市場行情，也查無相關境外資金予以資助的事證，罪嫌不足，處分不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法