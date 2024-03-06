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高虹安涉貪案 北院上午勘驗檢方偵查影音光碟

新竹市長高虹安被控涉嫌詐取助理加班費等共46萬30元，台北地院明天起密集開庭。（資料照）

新竹市長高虹安被控涉嫌詐取助理加班費等共46萬30元，台北地院明天起密集開庭。（資料照）

2024/03/06 09:27

首次上稿 08:06
更新時間 09:27（新增高虹安到場）

〔記者張文川／台北報導〕新竹市長高虹安被控涉嫌詐取助理加班費等共46萬30元，台北地院明天起密集開庭近3個月，今日上午9時半將依高虹安的聲請，勘驗檢方偵查部分助理偵查訊問時的錄音錄影，以確認偵訊時中斷錄音錄影，是否有影響供述的證據力。

高虹安於9時20分到場，未受訪直接步上法庭。北院場外有十餘名中年男子到場聲援高虹安，高喊司法迫害。

高虹安的律師團（前法官王世華、前檢察官陳宗豪、陳建良）聲請主張，檢察官偵查時勸諭助理認罪的過程，未依法全程錄音錄影，曾中斷16分鐘；但蒞庭檢察官認為屬合法偵訊，未對被告誘導、不正訊問，沒必要勘驗。

雙方爭執不休，合議庭裁准勘驗部分錄音錄影片段光碟，受命法官安排今日上午與本月13日上午進行勘驗程序，並讓雙方在勘驗過程中表示意見，預期將展開激辯。

北院密集審理本案3個月，下週勘驗後，進入審理與詰問證人階段，3月27日、4月10日、17日，依序傳喚已認罪的3位前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷，以及採無罪答辯的高虹安、助理王郁文（水母）等5名被告作證。

之後再詰問高虹安的前男友李忠庭等3名證人，定5月29日辯論終結。

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