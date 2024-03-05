高虹安涉貪案 北院明勘驗偵查錄音錄影光碟

新竹市長高虹安明將到庭。（資料照）

2024/03/05 16:32

〔記者張文川／台北報導〕新竹市長高虹安被控涉嫌詐取助理加班費等共46萬30元，台北地院明天起密集開庭近3個月，明（6）日上午將依高虹安的聲請，勘驗檢方偵查部分被告的筆錄，以確認中斷錄音錄影是否有影響認罪供述的法律效果，高虹安將到庭。

高虹安的律師團（前法官王世華、前檢察官陳宗豪、陳建良）聲請主張，檢察官在偵查時，勸諭高的助理認罪的過程，並未依法全程錄音錄影，而是有中斷16分鐘，請求勘驗確認；但蒞庭檢察官認為屬合法偵訊，未誘導、不正訊問被告，沒勘驗必要。

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雙方爭執不休，合議庭裁准勘驗部分偵查錄音影片段光碟，受命法官安排本月6日、13日上午進行勘驗程序，並讓雙方在勘驗過程中表示意見。

勘驗結束後，準備程序終結，進入審理、交互詰問階問，詰問身為共同被告的高虹安等5名證人，預計3月27日上午、4月10日上下午全天、4月17日上午，依序傳喚黃惠玟、4名前助理陳奐宇、陳昱愷、高虹安、王郁文作證。

其中，高虹安4月10日下午做證，由同樣不認罪的助理王郁文（綽號水母）律師聲請主詰問，另4次庭期高為被告身分。

4月17日下午、5月15日上午詰問「非被告」的證人，包括前助理李忠庭、吳達偉、蔡維庭。其中，高虹安的前男友李忠庭，將於4月17日下午詰問。

5月15日下午、5月22日上下午全天、5月29日上午，暫定進行提示證據、辯論程序，預計5月29日辯結，並宣告宣判期日，預估可能7月宣判。

高虹安一審若獲判無罪，不會影響市長職務；若被判有罪且判處有期徒刑以上，依地方制度法，將即刻停職，由副市長代理；二審後若改判無罪，可即復職；若最終有罪確定，將被解職。

剩餘任期若超過2年，解職後將補選；否則就不補選，由內政部指派代理市長。高虹安將於今年12月25日任滿2年市長，預期判決確定時，將已逾任期一半，補選基本無望。

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