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奇蹟出現！ 彰化姊妹車禍命危搶救第13天 姊姊突睜眼醫振奮

車禍命危的姊姊在秀傳搶救至今第13天，今天突然睜開眼睛，讓醫療團隊振奮，病情堪稱往前跨一大步。（秀傳醫院提供）

車禍命危的姊姊在秀傳搶救至今第13天，今天突然睜開眼睛，讓醫療團隊振奮，病情堪稱往前跨一大步。（秀傳醫院提供）

2024/03/05 11:08

〔記者湯世名／彰化報導〕奇蹟出現！彰化縣伸港鄉陳姓姊妹遭休旅車撞飛命危，在醫院搶救至今第13天，在秀傳醫院搶救的姊姊今天突然睜開眼睛，讓醫療團隊振奮，病情堪稱往前跨一大步，惟其頸椎脫位嚴重，壓迫到脊椎，因此脖子可能是癱瘓的，將視情況使用神經再生治療。

秀傳副院長李佳穎指出，他們昨天在姊姊身旁播放卡通動畫音樂，實施音樂療法，眼球已能轉動之後，今天眼睛已經睜開，偶爾能微微睜開眼睛，但眼神仍飄忽不定，似乎還沒有清醒，但確實又有進步，讓醫療團隊振奮。昨天核磁共振結果，腦部的結構血液供應及灌流大部分都已經恢復，再來要等待腦部細胞的連結是否能在治療後逐漸恢復，這部分與神智清醒與否關係最大。

李佳穎說，不幸的是，姊姊的頸椎脫位情況較嚴重，壓迫到脊椎，因此目前脖子可能是癱瘓的，受傷後一直用頸圈固定著，未來會視姊姊清醒程度來決定是否使用其他治療方式例如神經再生治療。

在彰基搶救的妹妹，因全身多處骨折，昨天已實施骨折的固定手術，昏迷指數至今第13天仍維持3，無明顯起色，醫院已給予營養劑補充營養。

車禍命危的姊姊今天突然睜開眼睛，讓秀傳醫療團隊振奮。（秀傳醫院提供）

車禍命危的姊姊今天突然睜開眼睛，讓秀傳醫療團隊振奮。（秀傳醫院提供）

在彰基搶救的妹妹，因右腳骨折，昨天已實施骨折的固定手術，昏迷指數至今仍維持3。（彰基提供）

在彰基搶救的妹妹，因右腳骨折，昨天已實施骨折的固定手術，昏迷指數至今仍維持3。（彰基提供）

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