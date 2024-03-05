強逼巨乳按摩妹打奶砲 高雄警賠百萬元再撤職

馬姓員警見小詩胸前宏偉，竟逼打奶砲，不僅賠償百萬元還丟掉警職。示意圖，與本案無關。（資料照）

2024/03/05 10:55

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄一名馬姓員警，2022年間前往轄內一間養生會館消費，指定胸前宏偉的巨乳妹小梅（化名）按摩，卻獸性大發，把她壓在床上脫衣性侵，強逼打奶砲、口交，並用下體磨蹭性器官與肛門，氣得小梅衝到櫃檯求救。馬員被同事移送法辦，嚇得賠償百萬元獲得緩刑，但懲戒法院仍認他嚴重損害政府信譽，日前判其撤職確定。

判決指出，2022年間，馬員赴該處消費，指定小梅服務，小梅請他趴在床上接受按摩，詎料馬員竟慾火焚身，霸王硬上弓，挾體力優勢把她壓在床上，無視其掙扎、推拒及出言拒絕，強行脫去上衣、褲子及內褲，親吻嘴唇，再以下體磨蹭她的生殖器。

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見小梅強力維護貞操，馬員竟變本加厲，跨坐在她腹部上，把生殖器擺放在其雙乳間，雙手抓住胸部前後磨蹭打奶砲，並要求她口交，小梅緊閉嘴巴拒絕，馬員改嘗試把下體插入她的陰道，然僅龜頭處進入，後接續改以手指插入，並把她翻成趴姿，用生殖器磨蹭其臀部及肛門。

小梅為保貞潔，毫不妥協，趁著馬員歇手休息，立刻衝到櫃檯求救報警。警方火速趕到現場歹人，赫見嫌犯竟是警界同僚，面面相覷。

馬員被依強制性交罪移送，面臨3年以上重刑，嚇得趕緊掏出100萬元跟小梅和解。橋頭地院考量小梅願意原諒馬員，減刑至2年，並諭知緩刑5年，另向公庫支付40萬元，以及向指定機關或公益機構提供240小時義務勞務，接受法治教育課程2場次。

高雄市政府認為，馬員非執行職務的違法行為，經法院判處1年以上有期徒刑確定，尚未構成警察人員人事條例第31條法定應予以免職情事，惟涉犯妨害性自主罪，已嚴重損害服務機關聲譽，故移付懲戒。

馬員辯稱誤解及疏未察覺小梅之意，希望懲戒法院考量他素行良好，自擔任警職以來，敬業盡職，屢獲功獎，未達嚴重損害政府信譽程度，勿懲戒。

懲戒法院一審指出，馬員身為警察，未知自愛自律，竟犯下性侵罪，重創小梅身心，嚴重損傷警察形象及政府信譽，然已知悔悟，以分期償付100萬元達成和解，並已依約履行部分損害賠償責任，評議後判處撤職，停止任用公務員一年。

馬員丟頭路，上訴主張自己是家中重要經濟支柱，撤職處分過重，有違比例原則，盼二審考量他已獲得小梅原諒寬宥，請求從輕懲戒。

懲戒法院二審表示，一審判處撤職，並未逾越法律所規定範圍，亦無濫用權限而違反比例原則、責懲相當原則等情事，馬員上訴指摘處分過重，並無依據，日前評議後駁回，全案確定。

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