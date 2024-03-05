102公里酒駕飛速追撞騎士1死1重傷 事後裝傻3度延押

蔡姓男子凌晨涉嫌駕汽車從後方猛撞停等紅燈的機車，1死1重傷，被撞的機車完全變形。（資料照）

2024/03/05 09:37

〔記者蔡清華／高雄報導〕26歲蔡姓男子去年8月凌晨酒駕，以時速102公里速度從後方追撞停等紅燈的機車雙載騎士，造成1死1重傷，遭法院裁定收押，然其事後調查裝稱腦筋空白，對案情避重就輕，且未與被害人家屬達成調解，羈押期將屆滿，3度聲請延押2月獲准。

蔡姓男子去年8月9日凌晨駕駛汽車，在高市左營區左營大路口，從後方猛撞停等紅燈的機車，導致55歲陳姓男騎士送醫不治，後載的46歲周姓女子重傷；蔡男受傷，無法吹氣酒測，換算酒測值高達0.99毫克，並測出當時車速高達102公里。

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蔡男因犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死，遭法院裁定收押，3月7日即將屆滿，檢方3度聲請延長羈押。

橋頭地院審酌被告於警詢及偵查、羈押訊問時，對於車速及車禍發生過程表示其已沒有印象，恢復意識時就已經在醫院，但從行車紀錄器錄到車內對話內容、監視器拍到其肇事後下車查看情形，及證人、路人證述其下車後之反應等節有所出入，堪認被告事後心態避重就輕，其逃亡、棄保之可能性甚高。

及被害人家屬除獲得強制險理賠金額外，雙方仍對其餘賠償金額無共識，未能達成調解等，而裁定蔡男再延押2個月。

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