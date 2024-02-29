閃光號誌路口未減速 台中2女騎士相撞1女昏迷中

2名機車女騎士相撞，地上遍佈機車碎片，其中1名女騎士送醫救治仍在昏迷中。（警方提供）

2024/02/29 11:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市熊姓女子與楊姓女子，昨天（28日）深夜10時許騎機車行經北區三民路三段291巷口時相撞，其中，熊姓女騎士傷勢比較嚴重，送醫仍昏迷中，警方目前已調閱附近路口監視器影像釐清肇事過程，詳細肇事原因已轉交通警察大隊分析研判。

警方調查，22歲熊女騎機車沿三民路三段291巷（閃紅燈），往三民路三段方向行駛時，23歲楊女當時也是騎機車沿三民路三段路（閃黃燈）往錦中街方向行駛，兩機車於巷口處相撞，熊女頭部、手、腳等處受傷，由中市消防局救護車送往中國醫藥大學附設醫院急診室，現仍昏迷急救中。

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楊女則是頭部、手、腳等處受傷，送往中國醫急診室就醫，經治療後意識清楚，熊女因受傷無法實施酒精濃度測試，由醫院抽血檢測中；楊女經員警酒測為零，警方已調閱附近路口監視器影像，釐清肇事過程。

第二分局分局長周俊銘表示，閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，注意安全，小心通過；閃光紅燈表示「停車再開」，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹線道車優先通行後，安全才能繼續行駛，通過路口時，唯有「減速慢行」，並且「提高警覺」，才能保障交通安全。

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