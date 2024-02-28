晚安小雞「入獄慘況」曝！百人擠30坪監獄 一天一餐木薯+昆蟲......

網紅「晚安小雞」與同夥「阿鬧」到柬埔寨自導自演拍攝造假綁架毒打影片，遭當地法院裁定犯了煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑。（圖片擷取自臉書）

2024/02/28 23:20

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「晚安小雞」與同夥「阿鬧」到柬埔寨自導自演拍攝造假綁架毒打影片，遭當地法院裁定犯了煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑。不過柬埔寨的監獄是出了名的糟糕，惡劣程度全球名列前茅，而近日當地台商釋放小道消息，爆料稱他們被關在30坪左右但擠幾近百人的監獄房舍，且百人共用沒水沖的馬桶，甚至一天一餐只能吃木薯加昆蟲，情況十分惡劣，也引發網友議論。

近日一名網友在爆料公社PO文指出，根據柬埔寨台商的小道消息，「小雞跟阿鬧關在30坪左右但擠幾近百人的監獄房舍，而且150人共用一個沒水沖的馬桶，白天溫度高達35度，吃的食物則是木薯加昆蟲，而且一天只吃一餐，因房舍太過擁擠，所以只能坐著睡。」貼文發出後，臉書粉專「靠北直播主」轉貼並寫道「150個人用一個沒沖水的馬桶，不會炸出來嗎，附載過重、一個人平均一天100g，就有1萬5千克的巨量」。

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貼文引起網友熱議，並紛紛留言狂酸「他應該可以很快就習慣吧？畢竟探險時常亂吃」、「很好阿、這麼多天還在，算幸福了」、「暖心，這才是監獄該有的配備!不然以為他X被關是在放長假嗎?」、「還在呼吸就好了啦，當去外國住渡假村囉，而且不是一般民眾都可以預約住的」、「對雞而言肥料照吃」、「期待開直播」、「看來家屬的營救行動還未成功」、「小雞本來就是吃蟲類，站著睡」。

臉書粉專「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」近日也在臉書PO出多張柬埔寨監獄照片，表示上網查詢報導時發現柬國監獄環境惡劣程度全球排名前茅，包括電力不穩、人滿為患、水質差、9成人有皮膚病、諸多傳染病、沒有像樣的烹飪廚房、主食是雞吃的稻殼等，坦言十分擔心「兩位兩年後能不能走得出來」。

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