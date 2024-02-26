彰化車禍3姊弟成績優異領獎學金 任家扶志工熱心助人

3姊弟是彰化家扶小志工，成績優異熱心助人，積極參與活動，不料發生嚴重車禍，令各界關心。 （圖由賴清美提供）

2024/02/26 20:41

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣伸港鄉3姊弟被車撞傷，其中姊妹倆命危還在與死神拔河，由於3人來自中低收入戶家庭，因此受彰化家扶中心扶助，擔任家扶兒近2年期間，妹妹與弟弟還多次因學業成績優異領取獎學金，姊弟3人還擔任家扶小志工，熱心助人，不料發生嚴重車禍，善心人士黃雍筆呼喚姊妹倆說，等3人康復後要請姊弟3人吃高檔牛排。

彰化縣議員賴清美說，家扶中心非常照顧3姊弟，去年暑假不管是地方善人黃雍筆辦的吃牛排，或是聖誕節前夕餐館辦的手工香皂及吃飯等活動，都有3姊弟的參與。3姊弟發生車禍，黃雍筆相當難過，希望姊妹倆能轉危為安，等3姊弟康復，要再次請他們吃更高檔的牛排，請大家為姊妹集氣。

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彰化家扶中心主任王震光則指出，3姊弟在2022年11月開始接受家扶扶助，平日積極進取，還擔任老師的小志工熱心助人，妹妹與弟弟還因在校成績優異，多次領取家扶的獎助學金；姊妹倆都有參加家扶暑期課輔班，兩姊妹都很活潑開朗，由於3姊弟經常來家扶擔任小志工，社工老師們對他們都印象深刻；這次發生嚴重車禍，他們都相當難過，彰化家扶第一時間有前往慰問，希望姊妹倆能度過難關，趕快甦醒康復。

3姊弟是彰化家扶小志工，積極參與活動，家扶主任王震光（右1）與彰化縣議員賴清美（右2）對3姊弟印象深刻。 （圖由賴清美提供）

3姊弟發生車禍震驚社會，其中傷勢較輕的弟弟在家休養，彰化家扶人員前往關切。（圖由彰化家扶提供）

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