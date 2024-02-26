讓鄉民暴動的仙氣女警被神出 曾看到這一幕讓她立志從警

女警的甜美外貌被認為神似張景嵐。（翻攝自IG）

2024/02/26 17:14

〔記者陸運鋒／新北報導〕近日網友在PTT分享一名新北女警美照引起熱議，IG帳號也被鄉民神出，而這位女警曾羽榛神似女星張景嵐，但對於突然間爆紅似乎非常低調，已悄悄將IG設為不公開。據了解，曾羽榛之所以會想從警，是因為曾看過警察不嫌髒的協助街友清理嘔吐並急救，這一幕讓她看了很感動，有了明確的方向。

據了解，24歲的曾羽榛為警專37期畢業，2020年10月初至中和警分局錦和派出所服務迄今已第4年，她除了熱愛健身也愛吃美食，同時有1名男友也是警察。

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據同事所述，曾羽榛之所以會想從警，是因為有次她在在高中時期，準備去補習班的路上，看到一位街友倒在公園，口吐白沫並且抽搐抖動，周圍都沒有人敢靠近，正好附近有警察巡邏經過，檢查街友的狀況，且不嫌髒將街友翻身，並清除口鼻附近的嘔吐物進行急救，當下就覺得這名警員態度和精神可佳，認為當警察是個可以助人的行業，便堅定自己的志向。

據悉，曾羽榛主要承辦犯罪預防宣導，而有次民眾拾獲護照送到派出所內，經同事聯繫後不理解警方的意思，她就改以流利的英語對答，成功幫助印尼籍移工拿回遺失的護照。

曾羽榛曾看過警察不嫌髒的協助街友清理嘔吐並急救，如此大愛讓她有了從警的方向。（圖由中和分局提供）

曾羽榛曾以流利的英語對答，成功幫助印尼籍移工拿回遺失的護照。（圖由中和分局提供）

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