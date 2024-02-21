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男子追女不成 大年初二轟破「情敵」家

黃姓男子（中）日前到溪州鄉一處民宅丟擲爆裂物，被警方拘提到案。（警方提供）

黃姓男子（中）日前到溪州鄉一處民宅丟擲爆裂物，被警方拘提到案。（警方提供）

2024/02/21 11:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉三條村一住宅社區，其中一戶在大年初二遭「炮擊」，有人對該住宅丟不明爆裂物，造成住宅出現3個破洞，也引發鄰居恐慌。警方介入調查，原來這是一起「男追女」不成，女方跑到男友家裡躲避，兩男出面談判破裂，進而引發這場爆裂物事件。

警方追查，黃姓主嫌因為想追一名女子，該女子已經有男友，且住在男友家，黃男心生不滿，與「情敵」談判破裂，大年初二晚間10點30分許夥同蕭姓及楊姓共犯，共乘貨車至該社區住宅外，點燃自製爆裂物後往社區內丟擲，導致社區內住戶採光罩等物品毀損，黃姓主嫌等人犯案後隨即駕車逃逸，經連日追查掌握黃姓主嫌行蹤立即實施拘捕並依法偵辦，經彰化地檢署承辦指揮檢察官聲押。

由於案發時為大年初二晚間，事發社區內住戶大都還與家人聚會聊天，被突然「碰」的巨響嚇得全都跑出屋外查看，發現民宅的金屬隔板被炸出2個洞，雨遮也被炸裂，幸好無人受傷。當地居民事後調閱監視器，發現有1輛可疑的小貨車，案發時就停在社區外路旁，當小貨車一離開，馬上就發出巨響與閃光，警方循著這部小貨車車號找到黃嫌。

住戶家裡遭黃嫌丟不明爆裂物，出現破洞。（民眾提供）

住戶家裡遭黃嫌丟不明爆裂物，出現破洞。（民眾提供）

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