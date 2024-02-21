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嘉縣民眾檢舉交通違規去年達5萬多件 警局公布5大熱區

車輛闖紅燈被檢舉違規。（嘉義縣警局提供）

車輛闖紅燈被檢舉違規。（嘉義縣警局提供）

2024/02/21 10:28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕隨著智慧型手機、行車紀錄器普及，民眾檢舉交通違規案不斷增加，已然進入全民監督時代，嘉義縣警察局2023年受理民眾檢舉交通違規共計5萬3226件，經查證屬實舉發4萬3702件，今天公布5大檢舉熱區及主要違規項目，提醒民眾要注意切勿違規。

嘉義縣警局交通隊今天表示，經統計，檢舉前3大違規態樣分別為「變換車道或轉彎未使用方向燈」14564件，「駛入來車道（逆向行駛）」8186件，「闖紅燈」6579件；縣內各鄉鎮市均有受處理民眾檢舉案件，其中5大檢舉熱區為民雄鄉、中埔鄉、水上鄉、太保市及朴子市。

民雄鄉主要違規項為駛入來車道（逆向行駛）、未依規定使用方向燈、未遵守交通標誌、標線、號誌之指示、闖紅燈「含紅燈右轉」、未戴安全帽；中埔鄉為未依規定使用方向燈、闖紅燈「含紅燈右轉」、未遵守交通標誌、標線、號誌之指示；水上鄉為未依規定使用方向燈、闖紅燈（含紅燈右轉）、違規超車；太保市為未依規定使用方向燈、闖紅燈「含紅燈右轉」、未戴安全帽；朴子市為未依規定使用方向燈、闖紅燈「含紅燈右轉」、未戴安全帽、未遵守交通標誌、標線、號誌之指示。

縣警局交通隊表示，民眾交通違規檢舉屬「道路交通管理處罰條例」第7-1條法定舉發方式之一，警察依法必須受（處）理並核實舉發，去年舉發件數比前年3萬3811件增加9891件，提醒民眾遵守交通規則，以免成為檢舉鏡頭裡的主角，造成荷包大失血。

民眾常用行車記錄器錄下畫面檢舉。（嘉義縣警局提供）

民眾常用行車記錄器錄下畫面檢舉。（嘉義縣警局提供）

車輛變換車道未使用方向燈。（嘉義縣警局提供）

車輛變換車道未使用方向燈。（嘉義縣警局提供）

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